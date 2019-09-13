这几类准妈妈要注意，你的预产期可能不准！

临近预产期期，很多准妈妈紧张又高兴，因为终于能“卸货”。但不是每个准妈妈都能如期迎来孩子，那么，哪些准妈妈的预产期不准呢？

一、孕晚期胃口大增

到了孕晚期，因为受到胎儿挤压，很多孕妈胃容量缩小，呼吸不畅，含义有胃口。为了给胎儿补充营养，医生会建议孕妈少食多餐，多运动。但如果你在孕晚期胃口大增，并且感觉腹部坠胀，趾骨痛明显，很可能是宫缩的表现，建议及时就医，预产期可能会提前哦~

二、月经不准时

有的准妈咪之前曾有月经不准时的情况。月经不准时，那么预产期往往也不会准，建议根据产检数据来推算生产时间。

三、不良的生活习惯与作息时间

饮食就不规律，经常熬夜，这对胎儿生长发育会造成不利影响，尤其是在孕前三个月。

随着怀孕月份的增加，孕妈可以感觉到胎儿胎动，这说明胎儿对外界环境还是有所感知的。因此，孕妈要调整好自己的饮食习惯，保证睡眠充足，这样更由于胎儿生长发育。

四、不去产检

有些孕妈不愿去医院做产检，医生无法根据孕妈自身情况判断胎儿孕妈的情况，会直接影响到医生判断预产期的时间。因此，孕妈要定期去医院进行产检。

到了孕后期，孕妈可以开始准备宝宝所需的各种物品了，比如奶瓶、尿不湿，这样到了分娩时才不会乱。此外，孕后期孕妈如果感觉有出血情况，立即告知家人去医院进行检查。

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