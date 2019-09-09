小家伙讨厌洗澡，这可怎么办？这份攻略请收好

有的宝宝一洗头洗澡就开始哇哇大哭，整栋楼几乎都能听见宝宝的哭喊声。这不仅困扰着家长们，也让家长们甚是疑惑，孩子为什么这么怕洗澡洗头呢？接下来，育姐就带大家了解宝宝的内心世界：

宝宝害怕洗澡的原因

缺乏安全感

其实宝宝害怕洗澡也是可以理解的，在给宝宝洗澡的时候，一旦泡泡进到宝宝的眼睛里，或者是鼻子里，甚至是耳朵进水，都会让宝宝感到害怕，而这些又会让孩子产生恐惧心理，这种情况下孩子会本能地进行自我保护，直到找到让自己舒适，并让自己感到安全的姿势才肯洗澡。

还有一种情况就是孩子洗澡的时候，浴室的条件让孩子感到不够舒适，比如浴室太冷，水经常见到孩子的眼睛里，这些都会让孩子抗拒洗澡。

害怕花洒

有的宝宝不喜欢花洒直接喷向自己，所以才会抗拒洗澡。如果是这种情况，家长就没有必要一定要让孩子站在花洒下给孩子洗澡。可以给孩子购买能躺着洗头的用具，这样孩子比较容易接受。

当然了，大人也可以给孩子示范花洒的使用方法，在展示的时候可以添加一些非常有趣的玩法，让孩子慢慢接受。

怎样让孩子喜欢上洗澡？

1.循序渐进

最开始家长想要改变这一问题时，先不用着急。给孩子的洗澡盆里放好水之后，家长可以先抱着孩子坐在浴盆前，先把宝宝的小脚放在水里，让宝宝的小脚和水先开始玩一会儿，慢慢熟悉了水的感觉之后再开始洗澡。

还可以先把宝宝放在浴盆里浴盆里，先不着急放水，宝宝在逐渐熟悉环境感觉到安全之后，再慢慢过渡到洗澡上。

2.边做游戏边洗澡

带宝宝洗澡时，可以围绕洗澡为主题，给宝宝安排一些小游戏，让宝宝在洗澡的过程中得到放松，慢慢接受洗澡。比如把一些小动物放在洗澡盆里，让宝宝给小动物洗澡，或者是做一些洗澡小手工，慢慢地孩子就会明白洗澡是怎么回事，并且逐渐接受洗澡这一流程。

催促孩子洗澡时，如果孩子断然拒绝，家长不如换一个说法，比如说可以对孩子说，洗澡时间到啦，我们带一个小玩具一起去玩水吧！听到这样的暗示，孩子很可能会兴致勃勃地跑到浴室开始他的洗澡时间哦~

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