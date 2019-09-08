细数儿童乘车的安全隐患，很多家长都没考虑到！

如今，很多家庭都是有车一族，带孩子开车出门很是常见，但是你知道吗？很多儿童乘车隐患是家长没有考虑到的，我们一起来看看：

1.车内散落的玩具

开车带宝宝出行，很多人会给宝宝带上他们心爱的玩具，在宝宝哭闹时，这些玩具可以转移宝宝的注意力，让家长可以集中精力的地车。

但像汽车模型，机器人这样的玩具都带有尖角，在紧急刹车时会碰撞到宝宝，如果冲击力过大，还会使宝宝受伤。除此之外，还不建议家长在车内摆放一些装饰用品，比如香水瓶等等，因为如果这些装饰物品粘的不够牢固，紧急刹车时很容易被甩离原位置导致孩子受伤。

2.单独将孩子留在车内

家长切记，如果是开车带宝宝出门，不论是什么原因都不能把孩子单独留在车内。如今日照还是很强烈，车内温度在会迅速飙升，如果外界的气温是35度，车子在这样的阳光下只要停留15分钟，车内的温度就可以达到65度。这样一种高温，就算是成年人都难以耐受，更何况是年幼的孩子！

千万不要以为把车窗打开一部分，宝宝就不会有危险。打开的车窗对于车内散热用处不大，而且宝宝太热会想将头部探出车外，一旦将颈部卡在车窗的缝隙里，也会造成意外。

3.错误的乘车行为

比如，对于自己的驾驶技术过于自信，嫌弃麻烦不给孩子安装儿童安全座椅，或者是将宝宝放在副驾驶座上，纵容宝宝将头探出车外，遇到急事匆忙让孩子自己下车等等，以上这些行为全部都潜藏着巨大的安全隐患！

平时家长对于安全问题一定要考虑周全，对于一些存在的安全隐患，宁肯以防万一不可麻痹大意。

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