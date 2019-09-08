小家伙的扁桃体反复发炎，到底留不留？

扁桃体发炎本身只是一个小小的炎症性疾病，但是这种炎症却很容易引起孩子感冒发烧。这便让很多家长产生了带孩子到医院切除扁桃体的想法。这真的可行吗？

扁桃体的重要作用

别小看了小小的扁桃体，这个位于人体喉咙处的器官实际上是人体呼吸道的首道免疫关卡，在孩子3~5岁时，扁桃体的免疫功能最为活跃。当细菌入侵时扁桃体会首当其冲，首先进入到细菌病毒的抵制和消灭战斗中，对于人体的健康来说，它的功劳极大。但是如果病原体数量过多敌方势力太强，扁桃体的免疫能力有时候也会崩溃，所以扁桃体在这种情况下就会出现发炎的症状，导致宝宝的喉咙、肿痛化脓。

所以说，扁桃体实际上是人体呼吸道以及消化道的一个“门户”，在遇到细菌病毒的攻击时，它是最先投入战斗的一级战士。

宝宝扁桃体反复发炎，原因为何

作为首当其冲投入战斗的战士，扁桃体义无反顾地保护着人们的消化道和呼吸道。当人体的抵抗力下降时，细菌病毒会趁此时机开始加速繁殖，而扁桃体在这时就会出现发炎的症状。扁桃体发炎会导致孩子的扁桃体充血，出现肿胀化脓的表现，在扁桃体陷窝的部分还会出现一些脓栓。如果孩子经常扁桃体发炎，很容易导致慢性扁桃体炎的形成，更容易使扁桃体增生，堵住人的咽部。

在幼儿时期，由于孩子身体的抵抗力弱，最容易受到细菌病毒的侵袭，而扁桃体总是第1个站出来迎接敌军，所以也经常挂彩，这就是为什么孩子的扁桃体经常发炎的原因。

孩子的扁桃体反复发炎，切还是不切？

如果孩子的扁桃体存在以下几种情况，需要考虑手术治疗：扁桃体炎症已经引发慢性扁桃体炎且反复发作，或是扁桃体发炎经常导致扁桃体周围也出现炎症；孩子扁桃体过度肥大，影响了孩子的呼吸以及吞咽；慢性扁桃体炎发展为病灶；患儿存在白喉带菌这种现象保守治疗无效，可进行扁桃体切除；扁桃体上长出良性肿瘤。

但是家长要注意的是，3~5岁时是孩子扁桃体免疫功能最活跃的时期。所以对6岁以下的孩子来说，扁桃体体对他们的健康存在着重要的意义，一旦将孩子的扁桃体切除，则很可能会影响到孩子的免疫功能。因此在切不切的问题上，家长必须谨慎，权衡利弊。

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