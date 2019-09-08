戒掉纸尿裤，快让“小内内”上岗，千万别耽误！

宝宝快接近两周岁时，有很多家长都在计划着帮助宝宝戒掉纸尿裤。没有了纸尿裤的隔离，小朋友的私处就该让“小内内”守护啦！不过，还有些家长非常热衷于让孩子穿“开裆裤”，这可是不对的哦~如果不让孩子穿小内裤，可能会带来以下的影响：

1.导致宝宝总玩弄生殖器

宝宝两三岁的时候也正是好奇心最重的时候，他们不仅对玩具感兴趣，对自己身体的器官也是兴致勃勃。刚开始，孩子玩弄自己的生殖器其实只是一种探索，如果不加以管理，这就会成为习惯，会给生殖器带来细菌感染，影响孩子身体健康。

2.干扰了孩子性别意识的培养

宝宝在一岁半之前，性别意识模糊，即使有时候光着屁股在众人面前跑来跑去，也不会觉得害羞。等到一岁半之后，宝宝就会有了模糊的性别意识，之后也是宝宝性别意识建立的关键期，所以父母应该及时给宝宝穿上小内裤，让宝宝意识到这个特殊部位需要进行特殊的保护，这样也更加有利于性别意识的建立。

3.影响宝宝社会适应性的建立

父母是影响0~3岁宝宝心理活动以及行为表现的主要因素，除此之外，社会的道德规范以及一些行为准则，也会对宝宝造成一些影响。如果不及时给宝宝穿上小内裤，孩子社会适应性的建立与发展就会受到影响，孩子通常不注重保护自己的隐私，容易给犯罪分子可乘之机。

4.有损失私处健康

戒掉纸尿裤之后，如果不及时给宝宝穿上小内裤，宝宝的屁股以及生殖器官会和裤子进行直接接触，长时间的摩擦很容易让宝宝的这些私密部位受到污物的感染，很可能会引发宝宝泌尿以及生殖系统方面的疾病。

5.影响宝宝如厕训练

宝宝不穿内裤光着屁股或者是只穿着开裆裤，就难以有上厕所的意识，这时候宝宝就会随地大小便。因此为了帮助宝宝建立起排便排尿的意识，家长应该注意给宝宝穿上小内裤帮助孩子进行如厕训练。

此外，在给宝宝选购内裤时，材质一定要是柔软、透气性好的纯棉类原料，只有宝宝穿着舒服，才不会抗拒穿小内裤哦。

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