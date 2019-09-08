孕妈必看：用上这几招，牙疼不是事儿！

牙疼不是病，痛起来要人命。可想而知，牙疼真的让人难以忍受。平常牙疼还能去医院治疗，但对于孕妇来说，可就比较麻烦了。我们一起来了解详细：

孕期牙疼带来的影响

胎儿或早产

孕期如果没有注意口腔清洁卫生，很可能会引发口腔疾病出现，而口腔中细菌毒素也容易随着血液进入胎盘，影响胎儿的正常生长发育，甚至会引发早产。

影响宝宝正常生长发育

有些孕妈因为牙疼没有办法正常饮食，而胎儿生长发育需要大量的营养，如果孕妈饮食不足，摄入的营养不够，那么很容易影响到胎儿的正常发育。

孕中期牙疼如何缓解？

1.按摩虎口

孕妈牙疼时，可以用一块冰放在虎口位置，轻轻按压5-7分钟，这能很好地缓解牙疼。

2.咬住生姜

孕妈将生姜片切片，然后放在牙疼位置轻轻咬住，睡觉的时候也可以轻轻含住，这也能缓解牙痛。

3.经常漱口

牙疼更是要注意口腔卫生，因此漱口不能少，建议用温水刷牙。

4.大蒜温敷

取几片大蒜将其捣碎，稍微加热，取少量放在牙疼处，这能起到很好的缓解效果。

5.及时就医

孕妈在出现牙疼情况后，千万不要随便用药，应该及时去医院检查，看看是什么原因导致。如果是口腔疾病造成的牙疼，务必要在医生的指导下治疗。

这里需要特别提醒各位，如果怀孕前，就有口腔疾病，建议先治疗好，然后再备孕。怀孕后也要务必注意口腔清洁卫生，饭后及时漱口，避免食物残渣留在牙齿表面，引发口腔疾病。

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