知名品牌召回200件儿童衬衫！竟是因为存在这种隐患

近日有媒体报道，知名服饰品牌H&M拟召回部分儿童衬衫，原因是这部分童装存在健康风险。

其实，H&M此次问题童装所存在的隐患，家长都不陌生。

在为孩子挑选衣服时，家长们往往注重看面料，看款式，看颜色，却忽略了童装是否安全。

What？童装还能不安全？当然！童装一旦存在安全隐患，后果可能非常严重。每年因为不安全童装而发生的意外事件，也不是个例。

今天要说的就是一个很常见但是也很容易被家长忽略的隐患——带绳童装。

眼看天气转凉，秋装陆续上架热卖。童装专卖店里，很多衣服上都有帽绳、腰绳等设计，深受家长孩子欢迎。就是这些休闲又不失新潮的小设计，却暗藏着危机。此次H&M召回的儿童衬衫，就是因为背部有突出绳圈，容易被其他物体勾住、挂住，为孩子带来健康隐患。

衣服上多条绳子，有这么危险？这可不是危言耸听。不信，看看下面几个真实事例。

2007年1月

广西一个幼儿园女童从滑梯上方滑下时，衣帽上的拉绳卡在了滑梯缝隙中，绳子勒住她的颈部，导致孩子窒息死亡。

2011年4月

又发生一起类似的事故。带有帽绳的衣服，让4岁女童朵朵丢了性命，悬挂在滑梯上40多分钟才被发现。

2013年9月

河南一名3岁男孩在玩滑梯时，衣服上的帽绳缠结在了一起，死死勒住孩子的脖子，引发食管反流，男孩不幸身亡。

2017年

一个6岁男孩，差点儿因为这么一件带绳子的衣服丧了命。当时男孩跟同学打闹，同学出于好玩儿拉住他衣服上的绳子，将他绊倒在地往后拉，男孩被勒得喘不过气，没多久就口吐白沫、不省人事。幸好此时同学发觉异常，及时松了手，否则后果不堪设想。

孩子对危险的识别能力、应对能力都比较弱，又活泼好动，经常在各种场合奔跑嬉戏。当他们身着带有拉绳的衣物时，滑滑梯、下车、上下电梯，拉绳可能被挂住，继而勒住脖子，相当危险。

很多国家都出台相关规定，禁止儿童上衣出现拉绳。我国的《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》里也明确规定，婴幼儿及7岁以下儿童服饰头部和颈部不应有任何绳带，即使是7岁以上儿童的服装，若是有绳带设计，其长度规格也有明确限制。

所以家长们在为孩子选购衣物时，尽量别买头颈部带有绳子的服装，或者买回来将拉绳抽去。腰部绳带过长的，可以将绳带剪短些再给孩子穿。

其实除了衣服上的拉绳，一些我们常见的穿戴细节，也是不安全的。

1.过长的围巾

天气转凉之后，孩子们都会围上漂亮又保暖的围巾。若是围巾过长，就跟绳带一样，可能卷进自行车轮子里，可能玩耍时被挂住，可能乘坐电梯时被卡住。

所以最好是给孩子挑选长度适宜的围巾，短小轻便安全。如果已有的围巾太长，一定要把围巾塞进衣服里，或将两端固定好。

2.衣服上的亮片

儿童服装上的亮片、珠子等饰品，虽然看着漂亮，但是容易被孩子抠了玩儿，甚至塞进嘴里、耳朵、鼻腔里。这些装饰物过多的童装，家长还是尽量避免吧。新买的衣服上如果有纽扣，也要自己再钉钉紧，防止扣子脱落。

3.带拉链的裤子

男孩儿“小鸡鸡”被裤子拉链卡住的新闻，相信家长们都不止一次地看到过。很明显，这类带有拉链的裤子，不适合10岁以下的儿童穿着。

4.紧身裤

紧身裤通常是小女孩穿得多，显得新潮时尚。但是这种裤子紧贴着肌肤，又不透气，容易导致细菌滋生，引起局部感染。给孩子准备的裤子，还是宽松舒适为好。

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