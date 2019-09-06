精子也分等级，看看哪种更易受孕？

在生活中，有很多夫妻多番努力但总是不见“好孕”，这时候很多人会把责任推到女方身上。但是，你知道吗？不孕不育跟男性也有很大关系，有的甚至就是主因。而影响男性生育力的重要因素，就是精子。

影响精子活力的重要因素

1.生活习惯差

出现在男性身上常见的不良生活习惯，包括抽烟、喝酒、熬夜等等，另外需要注意的是药物因素也同样会影响精子的活力。

2.生殖系统病变

比如说前列腺等方面的疾病，会导致精子数量的减少，质量的变差。生殖系统方面的疾病会极大影响精子的发育，很多精子还未到成熟期就开始凋亡，或是进入半衰期，这种从源头上出现的问题，会导致精子射出后活力不足，甚至全部为死亡的精子，更严重的则会造成男性无精。

3.免疫性疾病因素

一部分男性的精子活力受到影响，和某些免疫性疾病中抗精子抗体有关，这种抗体极大影响了精子的活力、运动能力、穿透力，最终直接影响受孕。

精子的等级之分

精子分为四个等级，即从A-D。这其中A级是最优质的精子，运动速度是最快的，而B级精子则向前移动速度较缓慢，C级精子则只会原地运动，D级精子根本不能活动。

在男性的精子当中，只有A级精子的数量大于等于25%，或是A级和B级精子各占50%，才能达到生育标准，要实现优生优育当然是精子的质量越高越好，精子质量高就必须要求A级精子数量多，这样的优质精子也会提高女性的怀孕成功率。

如何提升精子活力

1.如果男性朋友通过检查发现精子活性较差，应当对各个环节均进行排查排除，将确切的病因找到，进行对症治疗，使生精功能得以正常运行。

2.还要将生活中的一些不良生活习惯戒除，比如务必要戒烟戒酒。

很多男性朋友容易走进一个误区，那就是精子越多越容易怀孕，但是通过文章我们可以看出是精子中的A级精子越多才越有利于怀孕，所以在怀孕方面不光要单看精子的数量，更要看精子的质量哦！

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