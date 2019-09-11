0-3月BB护理手册，新手父母必做功课！

伴随着一声啼哭，孩子呱呱坠地，爸爸妈妈也多了一份责任，你要把他抚养长大。然而在生活中，很多新手爸爸们，在第一步就犯了难，因为小宝宝们并不是那么好伺候，尤其是初期的0-3个月。

对于刚出生的宝宝来说，周围的一切都是陌生的，所以爸爸妈妈们一定要多用点心，帮助他们尽快适应这个世界。而一般来说，宝宝出生的第一个月，最需要关注的就是下面几个问题：

1.喂奶次数

一般来说，刚出生的宝宝每个2-4个小时需要吃一次奶，晚上也是如此，所以妈妈们可以能要频繁起来喂奶。当然也有些天使宝宝，吃完奶可以睡上4-5个小时，如果碰上这样的宝宝，就真的是上天眷顾了。可能有妈妈担心，宝宝睡太久会饿着，其实没必要担心，除非医生提醒你宝宝体重不合格，否则就不需要2-3小时喊宝宝起来吃奶。

频繁起夜妈妈真的很辛苦，这段期间爸爸们也要承担一部分压力，宝宝醒了就抱到妈妈身边，并且在一旁扶着，这样妈妈们在喂奶的同时也能稍微打打盹儿。

2.便便次数

一般来说，宝宝出后第一次便便会在24小时以内，便便是墨绿色的，也很粘稠，妈妈们不用担心，这是胎便，是正常的。而接下来的时间，宝宝便便次数则是看他们各自的情况，有些宝宝可能好几天都不大便，尤其是吃纯母乳喂养的宝宝。

这是因为母乳所含的营养都是宝宝需要的，再加上宝宝吸收好，自然没有杂质需要通过便便排出了。一般来说，只要宝宝吃好睡好，就无需担心。

3.视力发展

一月大的宝宝会开始关注大人的脸，尤其是在妈妈喂奶的时候，喜欢睁着水灵灵眼镜看着妈妈。不过因为此时他们的实力只有0.05，并且很难集中注意力，所以妈妈们会发现他的眼神会比较游离。

等到宝宝再大一些，他们的视力会越来越好，慢慢的也记住你的脸，所以当你靠近的时候，他们会做出反应，比如笑、想伸手摸你，此时妈妈们要多和宝宝互动哦。

4.转动头部

宝宝睡觉的时候，要多去转动他们的头部，比如原来是面朝左，过两小时就要面朝右，以免长期固定一个姿势。这是因为长期睡一侧，宝宝的头型容易扁了，也就是姿势斜头畸形，此外还可能导致宝宝斜视问题。

另外长时间趴着睡会增加婴儿猝死综合症的几率，所以尽量选择侧卧或者仰卧。

5.多趴一趴

宝宝清醒的状态下趴着基本不会有婴儿猝死综合症的风险，所以白天宝宝醒来多让宝宝趴一趴，这种动作可以锻炼宝宝的颈部和胸腹肌肉，为将来爬行打好基础。

孩子正确的趴姿是，双臂置于胸前，孩子微微抬头、腹部接触床。记得再让宝宝趴的时候，旁边一定要有大人看管，以免有杂物堵塞孩子口鼻、以及孩子力气不够压到自己胳膊等情况。

6.如何安抚

不少宝宝会在3个月的时候变得特别喜欢哭，尤其是在傍晚或者晚上。其实这种哭大多是身体不适，而最常见就是肠绞痛（急腹痛），针对这种情况，可以喂点奶，吮吸乳头可以让他们有安全感，从而恢复平静；还可以按顺时针揉一揉宝宝的小肚子，注意冬天要把手先搓热；最后就是飞机抱，让宝宝趴在前臂上，手托着宝宝的下巴，这种抱姿可以有效缓解肠绞痛。

注意如果宝宝哭的厉害，并且如何安抚都无法平静，那么就可能是其他原因，建议及时去咨询一下医生。

7.运动发展

在醒着的时候，小宝宝们会有一些小动作，比如踢踢腿、抬抬手，不过这些大多是无意识的行为，因为他们并不熟悉自己的身体，甚至不知道哪些部位是他自己的。所以妈妈们可以在适当的时间，引导孩子运动运动。

一般来说，宝宝在3个月大的时候，开始频繁地挥动手脚，此时可以引导他们，比如拿起他们的手摸自己的脸，让孩子知道原来这个手是自己的，可以用它感受其他东西。

8.睡眠情况

一般来说，3月内的宝宝每天要睡16-20个小时以上，尤其是1月内的宝宝，睡眠时间更长，醒来的时候大多也就是吃奶。晚上的时候，除非宝宝自己醒来，否则大部分情况下不要主动唤醒，同时也要降低换尿布的频次，尤其是后半夜，因为这个时候是宝宝生长激素分泌最快的时候。

宝宝夜里会醒来，可以适当给一些安抚，有些宝宝能自己安静下来，当然大部分小宝宝需要吃几口奶。

注意：每个宝宝的发展是不一样的，所以当宝宝和别的宝宝不一样的时候，没必要过分担心，他们可能只是在积蓄力量。当然如果确实感到担忧，或者宝宝不进反退，那么就要带宝宝去看看专业人员咨询一下，及时发现问题并且马上解决。

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