四岁宝宝咳嗽怎么办？这样做好得快！

咳嗽是宝宝生病时的常见症状，有的父母面对宝宝咳嗽常常不知道该怎么办才好。今天育姐就给大家说一说四岁宝宝咳嗽怎么办，如何用简单的方法帮助他缓解不适，快来学一学吧。

四岁宝宝咳嗽怎么办

面对四岁宝宝咳嗽，应按照以下步骤进行应对：

1.及时应对不要拖延

大家发现宝宝有咳嗽症状后，就应立即采取相应措施，不要让病越拖越严重。

2.正确判断宝宝原因

宝宝咳嗽有可能是感冒引起的，也有可能是病毒造成的呼吸道感染，还有可能是空气浑浊或其他疾病引起的，大家要正确判断宝宝咳嗽原因，然后对症进行处理。

3.不要盲目喂药

宝宝出现咳嗽症状，大家千万不能因为着急盲目喂药，应在医生指导下正确使用药物治疗，以免产生不良后果。

四岁宝宝咳嗽的护理方法

护理四岁宝宝咳嗽，育姐建议大家这样做：

1.保持空气流通

秋天天气多变，不少父母担心宝宝被冷空气侵袭会受凉感冒。但育姐要提醒大家，室内空气不流通，呼吸的废气不能排出室外也可能会引起宝宝咳嗽。所以，大家一定要注意定时开窗通风，保持空气流通。

2.远离二手烟

二手烟对宝宝的身体健康有很大危害。很多家长认为，只要不当着宝宝的面吸烟就没有问题。其实，二手烟中的有害物质会滞留在大人的手上、衣服上。大人在家里抽烟，即使宝宝不在现场，也可能会对他产生危害。因此一定要让宝宝远离二手烟，避免伤害。

3.多喝水

水对于人体非常重要，而人体内70%的成分都是水，因此当身体出现异常时，大家首先要做的就是补水。而让宝宝多喝水能滋润咽喉，缓解咳嗽不适。

4.食疗缓解

大家可选择一些安全的食疗方法缓解宝宝咳嗽，比如冰糖雪梨、蜂蜜百合饮等。这些食疗的效果很好，而且又很健康，不妨一试。

四岁宝宝咳嗽怎么办？采取以上方法进行护理往往能会收到很好的疗效。如果发现宝宝还有其他症状，或者病情较重，应及时送医，以免延误孩子，造成严重后果！

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