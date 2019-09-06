夫妻坚持喂素食，孩子1岁没长牙还患佝偻病

据英国《镜报》报道，近日，澳大利亚一对夫妻因长期给孩子吃素导致其营养不良，被法院判处1年半的强化惩戒令和300小时社区服务。据了解，这对夫妻共有三个孩子，其中小女儿只有1岁7个月，由于长期吃素，小女儿的身体发育出现了严重问题，体重只有4.5公斤重，几乎和新生宝宝一样，不仅没长牙，还患有佝偻病。

（1岁女童）

女童严重营养不良，父母承认养育不当

人们发现女童时，她四肢冰凉、嘴唇发青、患有低血糖，而且肌肉松弛，全身发软。法官表示，女童出生后，父母一直给她喂蔬菜、豆腐、土豆、米浆、大米和燕麦，偶尔还喂一口水果或2个无核小葡萄当小吃。经医学检查，女童错过了身体发育关键期，得了严重的骨质疏松症，出生后骨骼就没有生长过。

调查发现，女童出生后既没有做过医学检查，也没有进行过疫苗接种。2018年3月，这名女童因癫痫被送往医院接受治疗，随后这对夫妻被起诉。在出庭受审时，这对夫妻承认自己的抚养方法存在问题，给女儿带来了严重伤害。



（女童父母）

母亲曾患产后抑郁，女童未来发育不明朗

女童的妈妈曾表示，自己很累。一位精神病医生指出，妈妈没有照顾好孩子很可能是是产后抑郁症造成。法官也表示，这位妈妈曾饱受抑郁症折磨的痛苦。

目前，这名女童由其他亲戚抚养。由于之前发育严重迟缓，女童需一直接受治疗，未来发育情况并不明朗。其他两名孩子由政府人员负责照料。日后这对夫妻想要跟孩子见面，需要接受严格监管。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)