女主持遭武术教练老公暴打，监控曝光惹众怒

据英国《每日邮报》报道，近日，一段家暴视频在越南社交媒体上疯传，一名电台女主持被从事武术教练的丈夫暴打。这段视频中，该男子使出铁砂掌、旋风腿等各种招式对妻子实施家暴，每一击都阴险狠毒，令人气愤。此事曝光后，引起了越南社会各界的高度关注。

妻子怀抱2月大宝宝，遭丈夫拳打脚踢泄愤

据了解，被家暴的女子名叫武氏杜丽（Vu Thi Thu Ly），27岁，是越南国营电台越南之声的电台主播，而施暴者是其34岁丈夫阮春荣（Nguyen Xuan Vinh）。

8月26日傍晚时分，丈夫阮春荣回家后没找到电视，后来发现是妻子将它搬到另一房间中。就为这点小事，他大为恼怒。

视频显示，当时武氏杜丽正抱着2个月大的幼子，但阮春荣根本不管母子俩的安全，只为发泄自己的怒火，对着武氏杜丽就是一顿毒打，甚至一度将她打倒在地。

警方无动于衷，越南家暴问题突出

武氏杜丽随后到医院治伤，但据当地媒体消息称，她并不是第一次被丈夫殴打。据悉，大儿子出生后，这对夫妻就曾因家暴闹过离婚，但后来两人和好并生下二宝，也就是事发时她抱在手中的孩子。

尽管这段视频在社交媒体上疯传并引起网友们的热议，但到目前为止，警方并未对丈夫阮春荣采取任何行动。

据报道，越南每三名妇女中就有一人被家暴。但大部分受害者都选择默默忍受，因为她们清楚，即使向有关部门求助也无济于事。直至最近几年随着互联网的普及，越南的家暴事件才被更多地曝光出来，家暴问题才引起重视。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)