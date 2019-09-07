想顺利哺乳，乳头一定要护理好

由于缺乏经验，不少新手妈妈初次尝试哺乳不太成功，甚至一些准妈妈在孕期时就发现自己乳头存在一些小问题，比如乳头不够突出，甚至凹陷。想要哺乳顺利进行，那乳头一定护理好，具体怎么做请接着往下看：

乳头不够突出怎么破?

如果乳头突出不太明显，乳头平坦或轻微内陷，那么大家不要太担忧。因为呐，宝宝吃奶时可不仅仅是含住乳头，而是张开嘴把整个乳晕都包含住，来刺激乳晕促进乳汁顺利排出。

但如果乳头凹陷比较严重，又很担心影响日后哺乳，准妈妈可以孕37周后进行乳头牵拉或使用乳头矫正器。注意了，这一动作不宜早，以免刺激乳头产生催乳素作用于子宫，进而引起宫缩，引发早产。一般来说，只要产后确保喂奶姿势正确，并不断尝试，哺乳也会没问题。

哺乳时乳头疼痛怎么破?

一些宝妈在喂奶时，乳房有过电样或电击样的疼痛感，而这种疼痛感有时在哺乳结束后消失，但有时不会消失。这其实是胸部痉挛性疼痛，主要是由于放射性疼痛(靠近乳头乳晕处向乳房根部)和局部乳房疼痛(乳腺导管平滑肌痉挛性收缩导致)这2种原因所致。通常多为生理性疼痛，大家喂奶次数多了慢慢就会习惯。

至于疼痛持续时间比较长，甚至没有明显缓解，多是因为喂奶时间太长，宝宝吃饱后还含着妈妈乳头，或者宝妈让宝宝含着乳头入睡。另外，也可能是炎症刺激，若是这种情况会在乳管堵塞后出现电击样疼痛。

乳头皲裂怎么破?

乳头皲裂很容易找上新手妈妈。建议各位宝妈保持正确的哺乳姿势，养成良好的哺乳习惯，不要让宝宝含乳而睡，注意乳头清洁，选择纯棉材质的哺乳衣，避免衣物的摩擦。

如果发生乳头皲裂，建议喂奶后几点乳汁涂抹在乳头及乳晕上待干。也可以先用温水清洗乳头、乳晕，擦干后涂抹乳头修复霜，保持局部皮肤的滋润。如果已经出现局部破裂渗液，那更要最好清洁，以免感染。必要时可以减少吮吸，比如如果裂口疼得厉害，那么不妨先用手或吸奶器吸奶，暂时用奶瓶喂宝宝，避免乳头的伤口一再受刺激。

最后提醒大家，如果裂口反反复复老是不好，那么请及时寻求专业的帮助。

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