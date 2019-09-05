肚子上的黑线能预言BB性别？真的假的

关于胎儿的性别，人们总是乐此不疲地总结各种规律，最常听到的就是“酸儿辣女、肚尖男肚圆女…”而最近，育姐又听到了一个新的版本，说是通过妈妈肚子上的黑线来进行判断，据说线的颜色深是男孩，颜色浅则是女孩，那么这个说法靠谱吗？下面，育姐就跟大家好好说一说：

孕肚上黑线的来历

其实准妈妈肚子上的这条黑线是妊娠线，大约有90%的准妈妈都会在肚子上长出这条线。

而一部分准妈妈妊娠线的颜色以及宽度会随着孕周的增加而增加，甚至会向上，一直延伸至准妈妈的胸部，线周围的皮肤也会有不同程度的变黑。

但是这条线的变化也是因人而异，有的准妈妈妊娠线颜色比较浅，有的准妈妈颜色却很深，出现这种变化的主要原因是和准妈妈的年龄、肤色以及身体素质有关，甚至荷尔蒙的多少也会对妊娠线产生影响，皮肤越黑的准妈妈妊娠线的颜色会越深，反之则不那么明显。

随着孕期的增加，腹部的增大，妊娠线会被越拉越长越宽，所以会越来越明显，甚至在妊娠线上长出绒毛，不过也有一部分准妈妈，因为孕肚增长得慢，黑色素囤积量少，妊娠线就不那么明显。

妊娠线能去除吗

这一点准妈妈倒不必担心，生完宝宝之后的几个月体内的激素水平会逐渐恢复正常，妊娠线会慢慢消失，不过消失的时间有时候也因人而异，有一部分准妈妈可能需要更长的时间。

妊娠线的出现和黑色素的沉淀有关，准妈妈在怀孕期间，如果想让肚皮看起来漂漂亮亮的，也可以通过一些方法来减少黑色素的沉淀，比如说怀孕期间感光类的食物要少吃；注意饮食结构平衡，避免体重增加过快；在腹部使用含有维生素c和e的孕妇护肤品，到户外时要注意防晒等等。

妊娠线能预测胎儿性别吗

这种说法当然是子虚乌有。任何人的腹壁上其实都有这条线，这条线把人的肚皮，分成左右两侧，对于人体来说，它只是肌肉纤维组织的附着处，并不代表其他的任何意义。

怀孕之后如果通过妊娠线来判断男女是非常荒唐的，其他的诸如酸儿辣女这种说法当然也并不靠谱，希望准妈妈们能够谨慎对待，莫轻信流言！

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