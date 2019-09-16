吐奶、肠绞痛、黄疸…婴儿护理的常见问题，答案都在这！

对于大部分爸爸妈妈们来说，照顾孩子是件陌生的事情，于是当宝宝出现一些异常情况时，大家都会非常着急：孩子这是怎么了？我要做什么？别急，今天小编就给大家聊一聊那些爸爸妈妈们经常遇到的护理问题，大家赶紧记下来~

1.吐奶

一些宝宝吃完奶没多久就会吐奶，有些甚至出现喷奶的情况，场面非常可怕。之所以出现这种情况，是因为宝宝的肠胃还没有发育完全，奶水很容易回流口腔导致吐奶，所以虽然看起来非常可怕，但其实无需过分担心，只需改变一些哺喂方式即可改善。

处理方法：

注意不要让孩子吃的太急，喂奶的时候始终让宝宝的头和上身与水平位保持45°角。另外在吃奶途中，可以停下来给宝宝拍拍背，等到拍出奶嗝后再继续喂；注意拍奶嗝的时候要用中空的手掌拍，以免拍伤宝宝。宝宝吐奶时也不用慌张，只要及时清理没有堵住口鼻即可。

2.乳痂

相信有不少妈妈发现宝宝头上有很多死皮一样的东西，看起来特别恶心，最让人抓狂的是这些东西粘的非常紧，很难弄下来。其实这个东西叫乳痂，这是宝宝皮肤表面的油脂和灰尘聚集在一起的产物，一般不疼不痒，对孩子的健康也没有明显的影响。

处理方法：

最简单的方法就是不要管它，乳痂会随着日常清洁慢慢脱落。确实看不下去，切记不要直接用手抠（很容易弄伤宝宝头皮），而是先用一些婴儿护肤油、橄榄油涂抹在宝宝头皮上，等乳痂软化后再洗个头，一般重复几次乳痂就洗干净了。

3.缺钙

很多时候妈妈们会听到类似言论，就是宝宝会缺钙，一定要给他补钙云云。但事实上，不管是喝母乳还是吃配方奶粉，只要宝宝能保证每天的喝奶量，就不会出现缺钙现象，反而有不少宝宝因为大人补钙而出现钙过量的情况。

处理方法：

没必要过分注重补钙，只要日常饮食健康就可以了。当然如果宝宝确实有缺钙问题，比如佝偻病，那么除了适当补钙，还要注意补充维生素D，比如多带孩子出去晒晒太阳，当然也可以根据情况补充一些维生素D剂。

4.打嗝

有时候宝宝不知是吃的太急还是什么原因，就会突然持续性打嗝，此时不少妈妈们会非常着急，担心他们有失眠问题。但其实这是非常正常的情况，一般会随着时间的推移，自然消失。如果实在是看着不舒服，那么不妨试试下面这些方法。

处理方法：

用中指弹宝宝的脚心，让他们哭，等哭声停止之后，打嗝往往也停止了，虽然有些残忍但很有效。除此之外还可以让宝宝喝点奶，也有一定的止嗝功效；另外可以用力摩擦手掌，等掌心热了之后捂住宝宝的肚子，轻轻按摩几下，这个方法比较适合爸爸，因为他们的手掌更大一些。

5.有痰

当空气中的杂质进入气管后，就会刺激身体分泌粘液吸附脏东西，于是就形成了痰液。所以宝宝有痰不一定是咳嗽，当他们喉咙里有痰的时候，不要急着用止咳化痰的药物，而是想办法排出喉咙里的痰液。

处理方法：

最好的方法就是让宝宝自己吐出来，可以让宝宝趴在你的手臂上，并且让他稍微前倾，另一手握成空拳轻轻拍打宝宝的背部，这样痰液就会慢慢转移到宝宝的口腔中，随后就可以用手指清理掉。

6.鼻塞

秋冬季节，宝宝非常容易出现鼻塞的情况，为此一些妈妈就担心是不是宝宝感冒了。于是就赶紧关门关窗，同时还给宝宝加衣服，但事实上这种行为不仅没有缓解效果，还会加重病情。

处理方法：

新生儿鼻道狭窄，血管丰富，很容易出现鼻粘膜水肿的情况，而秋冬季节气温不稳定，宝宝很容易因为外界环境冷热变化的刺激出现鼻塞问题。建议注意控制周围温度，避免温差过大，另外就是不能捂，及时开窗通风才能缓解鼻塞问题。

7.肠绞痛

有时候宝宝会出现这一种情况，突发性大哭，面部潮红、口周苍白，肚子鼓胀而紧张，双腿向上蜷起、脚部冰凉、双手紧握，怎么哄都不能缓解，这其实就是孩子肠绞痛了。肠绞痛是非常见的情况，多发生在晚上，宝宝出生后2周到4个月都可能出现。

处理方法：

可以马上给宝宝喂点奶，吮吸乳头可以让他们有安全感，从而恢复平静；还可以按顺时针揉一揉宝宝的小肚子，注意冬天要把手先搓热；最后就是飞机抱，让宝宝趴在前臂上，手托着宝宝的下巴，这种抱姿可以有效缓解肠绞痛。

8.便稀

一些新手妈妈看到宝宝便稀就非常紧张，是不是宝宝出了什么问题。但其实宝宝大便发稀、有奶瓣、发绿，都是比较正常的情况，只要宝宝能吃能玩，腹部不涨、大便中没有便水分离，那么就都OK。

处理方法：

一般情况下无需处理，会随着时间推移而好转。而如果宝宝大便稀少并且吃奶间隔时间较短，那么就表示他们吃不饱，可能是奶水不足了，此时建议妈妈们想办法催催奶。另外如果是乳糖不耐受导致的大便次数增加、发稀发绿，那么就要及时去医院咨询一下医生。

9.便秘

母乳的宝宝大多不会便秘，只有少部分因为妈妈的饮食导致宝宝出现轻微便秘情况。而吃奶粉的宝宝便秘的概率比较高，大便大多呈条状、球状、不会被纸尿裤吸收。

处理方法：

母乳喂养的便秘宝宝，只需要妈妈们适当调整自己的饮食结构即可。而吃奶粉的宝宝也很简单，可以适当增加喂水量，另外也可以考虑换个品牌的奶粉。

10.红PP

有些宝宝屁股会突然红红的，看起来就像是被烫过一样，其实这就是大家常说红PP，也叫尿布疹。

处理方法：

首先是要注意清洁，每次大便之后要及时用清水清洗臀部，然后可以涂抹一些橄榄油、香油，保护宝宝皮肤。除此以外，还要看看纸尿裤的透气性，必要的时候可以更换品牌。

11.脐疝

主要表现为肚脐突然变得很大，凸出的非常明显。一般来说，脐疝会在宝宝哭闹、排便的时候变得明显，在睡觉或者安静的时候缩小，有些甚至会看不见。大部分情况下，脐疝无需可以治疗，1-2岁之后会自愈。

处理方法：

脐疝附近皮肤发红甚至发紫，突出的部位一直不收回，而且宝宝还非常痛苦的哭闹，那么就可能是疝气嵌顿，此时要立马送医治疗，必要的情况下还要进行手术。

12.黄疸

一些宝宝出生2-5天后，就开始出现黄疸问题，这是因为宝宝体内的红细胞碎裂，释放出大量的胆红素。一般情况下，这种黄疸会在1-2周之后自行消退，无需过分在意。

处理方法：

紫外线可以促进黄疸消退，所以可以适当让宝宝接触接触阳光，注意要保护好宝宝的眼睛。另外如果宝宝黄疸越来越严重，没有消退的意思，那么很可能是病理性黄疸，需要立即去医院。

13.脱发

你没看错，这年头脱发已经蔓延到小宝宝们了，原本乌黑靓丽的头发逐渐变稀，有些甚至一夜秃头，实在是太突然了。

处理方法：

不要担心，这其实也是正常情况，很多宝宝脱发是因为宝宝容易出汗，被汗浸湿的头发不断与枕头磨蹭，那一块头发就会掉发明显。所以这种情况没必要担心，等到宝宝大一些就会慢慢恢复正常了。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)