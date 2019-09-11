儿童保健品又出事，这次竟然是检出化工原料！

对于每一位家长来说，孩子的健康那必须是头等大事。最近，一则关于儿童保健品检出化工原料的新闻引起大家热议。

昂贵儿童保健品竟检出化工原料

李女士最近因为自家孩子服用的一款儿童保健品头疼不已，无奈之下向河南经济广播《消费帮》栏目投诉。

据悉，当初由于孩子在社区卫生服务中心做儿保检出需要补充VD3，她便在小区门口的张仲景大药房购买了医生推荐的价值239元的“内尔斯台藓维迪牌复合果汁饮液”。

第一瓶吃完后，她又在该药房买了一瓶。不料，孩子服用竟出现哭闹不止、浑身扭动、满脸通红、干呕等情况，和之前的反应完全不一样。

李女士意识到这款产品出了问题，就拿着那瓶“内尔斯台藓维迪牌复合果汁饮液”找到了药房。

药房的工作人员承认该产品是在该店购买，且承认产品有问题。然而，多次交涉后，药房以各种理由拒绝李女士提出的检测其成分是否对孩子身体有害的要求。

李女士只好自掏腰包做了检测，结果检出成分竟然是浓度高达58%的异丙醇和4.6%的2-丁酮，其他成分为水，没有该产品营养成分表和配料里宣称的任何成分。

科普一下，异丙醇、2-丁酮均属于有机化工产品和原料。根据世界卫生组织国际癌症研究机构2017年10月27日公布的致癌物清单，使用强酸生产异丙醇在一类致癌物清单中、异丙醇在3类致癌物清单中;2-丁酮对眼、鼻、喉、粘膜有刺激性，长期接触可致皮炎。

至今，李女士所购买的“内尔斯台藓维迪牌复合果汁饮液”这款保健品为何会出现化工原料，问题到底出在哪里，依然不得而知。而像李女士孩子这样因为服用保健品带来身体问题的例子并不少见。

频发的儿童保健品安全健康事件

6岁的天津小朋友小林(化名)病倒了，出现尿急、尿频等症状，后被医生诊断为高钙尿症导致的尿路感染。据悉，小林是由于每天服用从外国买来的补钙产品，造成钙摄入量过多进而引起高钙尿症。

Ps：儿童补钙过量危害不仅如此，还会阻碍铁、锌等微量元素的吸收，导致厌食、免疫力低下、贫血等症状。

成都男童昊昊(化名)才9岁，胸部竟然开始发育。经儿科医生诊断，昊昊是因为吃了不少补锌的保健品造成激素紊乱，生长加速。

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请理性消费，切勿轻信儿童保健品广告！

如今，市面上儿童保健品林林总总，包括深海鱼油、益生菌、蛋白粉等。宣称的功效各异，主要是增高的、补钙的、益智的……

老年人掉入“滥买保健品”的坑基本上是被套路了，而儿童保健品主要是家长爱子心切主动选择，轻信了那些“高大上”的宣传。相当一部分家长长期给孩子服用某类保健品，甚至同时服用多种。

事实上，根据现行广告法，保健品广告宣称或暗示其产品是健康所需或具有预防、治疗功能，涉嫌违法！一些家长总是担心孩子营养跟不上，或是身体弱就想试试。但这毕竟是孩子入口的东西啊，怎么能随意尝试？！

一般情况下，合理饮食、正常发育的孩子根本不需要额外服用保健品。瞎花银子不说，摄入过多的维生素、微量元素等可带来负面影响，有的保健品还含有激素，过量服用会损害孩子健康。如果确实有必要，请及时早正规医院做相关检查及营养评估，再有针对性地调节饮食，科学进行药物治疗及添加营养补充剂。

为了避免儿童保健品滥用，除了市场监管待加强以外，作为家长的我们应提高科学素养理性消费。

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