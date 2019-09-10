看哭！当妈后最难的事，莫过于独自带娃看病

一个人带娃有多难，没经历过难以体会，特别是独自带娃看病。

之前有一组宝妈独自带娃看病的头拍照火了！相信大家看了以后一定感慨良多。

无论什么时候，一发现宝宝生病了，宝妈那个心情啊~但不管再焦急，都要尽最大努力让自己冷静下来。因为呐，这是宝宝最最需要的妈妈的时刻了。

宝宝生病了还是妈妈的怀抱最温暖。看这位宝妈，虽然有婴儿推车，但还是选择将蔫蔫的宝宝抱在怀里。

累当然累，但当妈的总是还能再坚持一下。

下面这位宝妈更辛苦了，一个带俩。生病的大宝抱在怀，小宝用婴儿车推着。

要说宝妈独自带娃最怕的事莫过于带娃看病。焦急是一方面，另一方面还要不时注意宝宝的动向，并适时安抚。更麻烦的是，有时候需要自己带着孩子上下楼跑来跑去。

但实际生活中，有“独自带娃看病”经历的宝妈还真不少。有心累吐槽的：

也有给自己点赞的，感慨自己成长了：

还有怒问“爸爸去哪儿了”：

是啊，带娃可不是宝妈一个的事。呼吁宝爸们积极参与，不要让宝妈一个人承受所有的艰辛。生活或许有很多无奈，但这不能成为你缺席的理由。最后，给所有独自带娃的宝妈点赞，借用一句网友的评论“妈妈撑起了孩子的一片天，小身板，大能量，加油!”

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