1岁娃饿死家中，妈妈仅判8年还笑着鼓掌

据英国《镜报》报道，乌克兰一名1岁小男孩被妈妈关在家中11天，最终因没人照顾被活活饿死，而小男孩的妈妈仅被判处8年有期徒刑。近日，检察官办公室表示，将提起上诉要求复审。妈妈得知此事后，在狱中竟然笑着鼓掌。

（2名孩子所待的家中）

姐弟俩被锁家中11天，弟弟惨被饿死

2016年12月3日，一对年幼的姐弟被锁家中11天后被人发现，1岁弟弟丹尼尔不幸饿死，2岁姐姐安娜凭借着喝花瓶中的水活了下来，但出现了严重的营养不良。

据了解，这对姐弟是被23岁的妈妈拉基斯拉瓦·特罗希姆丘克锁在家中，11天来没吃没喝，而妈妈在此期间一直和爱人在外幽会，两个可怜的孩子却在家吃自己的排泄物、墙纸和石膏。

检察官表示，姐姐获救前，和弟弟的尸体一起生活了3天。

（2名孩子所待的家中）

量刑过轻引发民众抗议，检察官提起上诉

据悉，因为儿子的死，妈妈弗拉基斯拉瓦被法院判处8年有期徒刑。但这一判决引起了民众的强烈抗议，人们认为这项判决量刑过轻。对此，基辅检察官办公室表示“将向基辅上诉法院发起上诉，要求对判决结果进行复审。”令人没想到的是，弗拉基斯拉瓦看电视得知此事后，竟然在拘留室中一边笑一边拍起手来。

据了解，弗拉基斯拉瓦还准备谎称孩子患有肿瘤，以此骗取钱财。目前，幸存的安娜已被人收养。

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