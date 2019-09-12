2月大宝宝脑部感染，有些地方真不能过度清洗！

给宝宝洗澡是个技术活儿，有些部位千万别过度清洁。在这方面，大家可不能任性，否则后果不堪设想!

宝妈护理姿势不对，宝宝脑部感染

陌陌才2个月大，妈妈看到他头上一块块的乳痂非常不爽，决定趁着洗澡好好清理一下。于是下了“狠手”，打上沐浴露后使大劲儿揉搓，直到陌陌脑门变红哭闹不止才停手。没想到当天晚上，陌陌就发起了高烧，妈妈赶紧带他去了医院。

经诊断，医生表示陌陌是因为洗澡时受了凉，再加上囟门被大力揉搓，导致脑部感染，幸好送医及时抢救……

还好还好，陌陌没出大事。大家是不是没想到，给宝宝洗澡一个不小心就可能造成很严重的后果？这是因为宝宝2个月时囟门还没有闭合，一旦被用力摩擦或过度清洁，头皮很容易受伤，还可能造成感染。

其实，宝宝头上的乳痂对他并没有什么不良影响，一般会自行消失干净，不需要太担心。如果要清除，那么可以选择宝宝洗澡后，先用婴儿油将其浸透，然后用纱布轻轻擦拭。记住，一次擦不干净没关系，可以多擦几天，分多次处理，千万别用抠的或大力抓挠、揉搓!

这些地方也别洗太干净

此外，宝宝身上这些部位也不可过度清洗。

△ 耳朵

给宝宝洗澡时，要注意避免让其耳朵进水，否则会为细菌滋生提供机会，容易诱发炎症。

还有，大家平时没事别频繁给宝宝掏耳朵。事实上，鼻屎并不是一个坏家伙，少量并不会影响听力，相反可以防止病菌侵入耳道，还可以黏附灰尘、小飞虫等外来物，对外耳道具有保护作用。

再来呢，正常情况下耳屎会在咱们咀嚼、咬合、运动时自动排出。当然，如果宝宝出现堵塞外耳道、听力下降、耳痛等状况，就需要及时处理了。

正确护理姿势

还是那一句，如果宝宝没有不适，一般不需要给他掏耳朵。日常多留意，用拧干的纱布清理下耳朵外侧即耳洞口就可以了。

若是耳屎位置比较深，建议别自行处理，最好到医院的耳鼻口科让专业医生来。

△ 鼻腔

不管是频繁抠鼻屎还是过度清洁，都会造成2个后果：一是鼻粘膜受刺激更容易发痒、流涕，鼻屎也越来越多；二是姿势不对，比如力度没掌握好，致使宝宝鼻腔受损，可能会引起习惯性流鼻血、易受病菌侵袭诱发疾病。

正确护理姿势

如果鼻屎不影响宝宝呼吸、吃奶、睡觉等正常活动，那么可以暂时不处理。如果有影响，你可以这么做：

要是鼻屎不多，也不太干燥，可以先用热毛巾敷在宝宝鼻根处，等鼻屎湿润了再用卫生纸卷出来；

要是鼻屎比较硬，那么该请生理性海盐水鼻腔喷剂出场了，喷一些促使鼻屎软化，再用棉签将其清理出来。

△ 肚脐

肚脐不能乱来，这点大家应该都知道。除了害怕肚脐破溃感染以外，还因为肚脐的功能退化，但内脏的神经反射还有，太用力清洗会对它造成刺激，引起消化系统的不适。

正确护理姿势

不需要天天清洗，每隔一段时间清洁一次就好了，具体方法如下：

如果肚脐位置比较浅，给宝宝洗澡时等顺带用清水洗一下；

要是污垢比较多，可以先用些橄榄油软化，再轻柔地用棉签挑出来。

△ 私处

女宝宝的私处可能会有一些白色的分泌物，可别用力擦。注意哦这不是脏东西，其实是正常的生理现象。这些分泌物含有杀菌、抑菌的物质，可以说是天然的保护膜，还可预防小阴唇粘连。

正确护理姿势

女宝：每次便后从前向后擦，如用温水清洗从前往后冲洗，然后用宝宝专用的干毛巾或一次性棉柔巾把宝宝的私处蘸干。不需要可以擦掉白色的分泌物。

男宝：阴囊表皮的皮肤要记得清洁，用温湿毛巾将褶皱轻轻展开进行擦拭即可。如果包皮下积存了一些包皮垢，可以先用橄榄油软化，然后用浸满油的棉签轻轻擦拭即可，注意动作要轻柔些。

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