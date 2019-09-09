12星座宝宝的开学表现，快来围观！

开学啦！你家宝宝表现如何？今天我们就通过星座来看宝宝们的日常表现。如有雷同，纯属星座巧合哦~

★ 白羊座：3月21日～4月20日 (Aries)

白羊宝宝热情、好动，而且精力旺盛。不管是男宝还是女宝都闲不住，你会发现ta比其他宝宝更爱到处乱爬、乱跑。

但是呢，他们往往容易冲动，常难以控制自己脾气，这点家长们要注意哦~比如说最近，白羊宝宝分离焦虑往往蛮厉害的，那撒泼打滚的架势一看就是“老手”。

★ 金牛座：4月21日～5月21日 (Taurus)

金牛宝宝多是个温柔的小可爱，喜欢安静，待人和善。做事情总是慢吞吞、不急不躁的，连说话、走路都可能比别的宝宝晚一些。大家要对他们多一点耐心哦~还有，他们性格执着，但偶尔就是固执了，容易钻牛角尖。

对啦，金牛宝宝动手能力超强的，大家不妨在这方面多培养，比如制作模型。

★ 双子座：5月22日～6月21日 (Gemini)

如果用2个词语来形容爱双子宝宝，那就是“古灵精怪”、“思维敏捷”。他们很聪明，对各种事情都充满好奇心和兴趣，爱探索，喜欢问“十万个为什么”，但情绪变化大，也有些喜新厌旧。家长们要帮助他们集中注意力，对其中的2-3个兴趣进行针对性发展。

另外，双子宝宝很爱闹腾，大家可要跟上节奏，注意引导，避免他们捅出什么大篓子。

★ 巨蟹座：6月22日～7月22日 (Cancer)

巨蟹宝宝温柔又乖巧，而且充满爱心，观察力极强。他们很恋家，喜欢家里的味道、气味，往往比其他宝宝更早学会家务，玩娃娃家游戏时最喜欢扮演爸爸妈妈。

再一个就是，他们很黏妈妈，分离焦虑的问题通常也会比较明显。

★ 狮子座：7月23日～8月23日 (Leo)

霸气又脆弱说的就是狮子座宝宝。他们天生就有王者气概，大多勇敢热情，活力十足，但会默默将脆弱深藏在心底。再加上他们有着与生俱来的表演欲，所以大家要多夸赞鼓励哟~

另外，家长们在保护狮子座宝宝傲气的同时，还应引导他们考虑别人的感受，比如引导他们和小朋友分享玩具。

★ 处女座：8月24日～9月23日 (Virgo)

处女座宝宝是个完美主义者，做事情往往很认真，并三思而后行，有时候会表现得比较挑剔和矜持。比如玩闹时衣服不小心脏了一点点，便强烈要求老师帮忙换一件。

作为家长，我们要让处女座宝宝放轻松，别太苛刻、紧张。

★ 天秤座：9月24日～10月23日 (Libra)

天秤宝宝一般都很懂事，脾气挺好哒~还有，他们多是班里的颜值担当，又天生有礼貌，非常讨人喜欢，闯了祸总有其他宝宝助攻脱身。

但是，他们在一些抉择上容易随大流，没啥主见，家长们要帮助他们建立自信，做出自己的选择哦~

★ 天蝎座：10月24日～11月22日 (Scorpio)

天蝎宝宝有一双火眼金睛，小小年纪就能听出真话假话，看破谁是真的喜欢、善待他们，谁在敷衍、哄骗他们。虽然他们常常看起来很冷静，实际隐藏很深，让爸爸妈妈们看不透。大家要给予他们充分的信任，并真诚相待哦~

这里给大家小小提个醒，天蝎宝宝一旦生气了很难哄好。

★ 射手座：11月23日～12月21日 (Sagittarius)

活泼的射手宝宝从小就是大家的开心果。又因为对任何事物都充满好奇心，是个天生的冒险家(闯祸精)。他们通常学步快、说话早，想象力也超丰富的。

如果家有射手座宝宝，记得给予他充分的自由空间，尽量满足他们的探索的需要。另外，他们也很有运动天赋，有待大家充分挖掘。

★ 摩羯座：12月22日～1月20日 (Capricorn)

很多摩羯宝宝就是妥妥的别人家孩子，超乖巧、懂事的。做事也很有计划，愿意为自己想要的结果而努力，比如争取小红榜的NO 1。

即便偶尔做错事，也会主动承认，并进行自我批评教育。情商这么高，爸爸妈妈也不好再多说什么啦~但他们提防心比较重，更需要鼓励和家人的爱意。

★ 水瓶座：1月21日～2月19日 (Aquarius)

水瓶宝宝人小鬼大，思维活跃，创造力非凡，常不按常理出牌，比如各种捯饬玩具。他们还热爱自由，喜好彰显个性，交际能力强，身边常有很多朋友。

千万别实行打压式教育，不然只会激起他们的逆反心理。大家不妨要给他们更多的自主空间，在不违背原则的基础上，尽量放手让孩子自行去探索和开发，激活创新能力。

★ 双鱼座：2月20日～3月20日 (Pisces)

双鱼宝宝温柔而富有同情心，喜欢幻想，总是相信自己的直觉。但他们一哭起来，那就是梨花带雨，永不停止。

如果发现感性的双鱼宝宝有哪方面的艺术天赋，大家一定要积极挖掘、培养哦~要是双鱼宝宝很乖不爱哭，记得多观察了解他们真实的偏好和需求，然后主动去满足。

你家宝宝的性格特质像上面说的那样吗？欢迎分享哦~

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