10个月宝宝发烧，别慌，试试这些护理方法

宝宝发烧后常会有精神萎靡、莫名哭泣等情况，而持续高烧不退会对宝宝身体的正常发育有很大影响，务必要重视。下面育姐就给大家说一说，10个月宝宝发烧该如何护理。

1.测量体温，适当喂水

10个月宝宝发烧，大家首先要做的是了解宝宝体温值，用体温计测一下宝宝腋下温度，如果体温在37℃以上37.5℃以下，就给宝宝喂点温开水。给10个月宝宝喂水并不容易，有的宝宝愿意配合，而有的宝宝则会哭闹。所以在给宝宝喂水时，父母一人抱着孩子，另一人喂水。

2.温水擦拭，物理降温

如果宝宝体温大于37.5℃，大家可用温开水给宝宝擦拭身体，重点擦拭脸颊两侧、耳后、手脚关节、手心脚心、后背等部位。请大家注意，擦拭时要从上至下慢慢擦拭。家里有退热贴，也可以给宝宝使用，贴在他的前额上即可。大家还可以将退热贴分成两半，分别贴在宝宝的左右太阳穴上。

3.大于38.5℃，及时服退烧药

无论用什么方法退烧，大家每隔一定时间都要重新给宝宝测体温。如果宝宝体温在38.5℃以上，应及时给他服用退烧药。儿童退烧药在药店中有售，大家要在家中常备。

4.持续发烧，要去医院明确病因

宝宝持续发烧，反复发烧的话，有可能是喉咙发炎等其他原因引起的，大家要及时送宝宝去医院检查以明确病因。

最后提醒大家，10个月宝宝发烧，如果一直高烧不退，对其成长发育将非常不利，甚至有可能会影响智力发育，大家应及时带宝宝去看医生。

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