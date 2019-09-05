男童踢球无意砸中街头女子，竟遭随行男子怒踹

9月1日，江苏淮安某小区，几个孩子在小区门口踢球，一名男子骑电动车载一名女子经过。足球砸中了女子的胳膊，骑车男子下车飞奔向踢球男孩，向他狠狠踢了一脚，男孩被一脚踹飞… 随后男子骑车载着女子扬长而去。

随后男孩母亲报警，视频也在网上迅速流传开来。踹人男子随后到公安机关自首，并被处以行政拘留12日。

以下是当地警方的警情通报。

小编的话

这个事可说的点还是挺多的。

1.小男孩在小区里踢球确实有不对的地方，以前也有过踢到孕妇的新闻。而且小区里踢球不仅是容易踢到人，踢到车子、窗户玻璃也是常有的事情。

但是这在社会上也是普遍现象，我们小区就经常看见孩子在院子里踢球，而且我小时候也是在小区院子里踢球的。有一次，我表哥踢死了一只邻居挂在路灯上鸟笼，把里面的鹦鹉踢死了。其实当时周围也没人，但我脑中瞬间就想起了华盛顿砍倒樱桃树的故事，于是我拉着表哥回家告诉了我外公。我外公于是拉着我们去了邻居家，但是邻居并没有像我想得一样夸我们诚实，有担当。而是不断地跟我外公说：“哎呀，当时别人花100块买我的鹦鹉，我都没有卖啊”。于是我外公就赔了他100块。回家后，我爸也没有表扬我，而是说：“你别以为不是你踢的，你就没有责任，没有你，他也不会这么兴（兴奋）。”

好，闲扯得有点多，回到主题。孩子在小区踢球是因为什么？

因为没地方踢球呗。

其实我们早就有相关法令，要求各地方开放公共体育场所，包括篮球场足球场地等，但是有很多地方落实不到位，修建好的场地空置限制进入。什么足球场变成停车场，篮球场被广场舞大妈霸占的新闻屡见不鲜。孩子要德智体美劳全面发展，基础配套也要跟得上啊。不然中国未来的梅西们，可能只能去打王者荣耀了。

2.我想说如果是个成年男子踢的，这位电瓶车主也会一个飞脚上去吗？

是不是有点欺负弱小？

是不是想在女朋友面前表现一下？

冲动的一脚下去，拘留了，工作肯定是丢了（如果有的话）。你女朋友以后愿不愿意跟一个有案底的人在一起呢？祝福你们吧。

但我也有女儿，如果以后我女儿要嫁给一个有如此暴力倾向的人，我是会竭力劝阻她的。

3.各地的交通管理法中，电瓶车载人都属于违章行为。电瓶车载人很容易导致刹车刹不住，引发事故。有些城市还要求骑电动车佩戴头盔。大家还是要遵守交通法律，保护自己，也保护身边人。

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