明星生育观大盘点，你认同谁的观点？

明星自带光环，一言一行都格外引人注意，之前的《爸爸去哪儿》等节目也因此吸引了一大批观众，萌娃＋明星简直是热搜预定。那么，在生孩子这件事上，明星们都有着怎样的生育观呢？今天就带大家来一起盘点一下~

※ 李艾

提起明星们的生育观，很容易就想起不久前上热搜的主持人李艾。

她在一档综艺节目中坦白了自己的生育观，作为一个曾一度恐婚的40岁高龄孕妇，李艾认为：“一个女人最重要的决定不是找什么工作，不是去哪里生活，不是嫁一个什么样的男人，而是给孩子找一个什么样的爸爸。”

她的观点是经过自己深思熟虑之后得出的，因为在她看来，工作可以换，生活的地方可以换，甚至身边的老公也可以换，但是有血缘关系的孩子父亲是换不了的，基因是一辈子的。

李艾的生育观也激起了网友们的热议，有人支持

当然也有人认为，血缘关系并没有那么重要

※ Angelababy

相比较于十分谨慎的李艾，Angelababy则显得轻松淡定得多。

在之前出席某活动时，被现场观众问道生育观，Angelababy表示：“生孩子不需要做太多准备，想想自己的孩子20年后可以照顾自己就很开心。女孩不用想太多，找到了对的人，就可以赶紧要个孩子，趁年轻赶紧要个孩子。”

当然，Angelababy是有底气说这话的，她的经济条件、身体条件以及家庭条件都足以支撑她的决定。至于她的观点对于普通人来说是否有参考价值，就见仁见智了。

※ 大S

大S的生育观也上过热搜，在《我们是真正的朋友》这档节目中，当四姐妹聊起孩子的话题时，小S表示顺其自然，阿雅认为有个孩子也不错，而大S则认为：“为了一些荒谬的理由，比如说什么传宗接代，或者是养儿防老这种原因，就真的不必生小孩。”

节目播出后很多网友指出，大S言行不一，嘴上说着“不必生小孩”，自己却在身体条件不太允许的情况下强行拼三胎。

不知是否受网友影响，在之后参与《我们长大了》节目录制时，大S的生育观又发生了改变，认为身体可以承受时，能多生就多生，因为“你的孩子长大的过程会很需要手足、伴侣，若爸妈要走时，至少有人可以互相讨论，可以商量”。

※ 张柏芝

孩子的话题怎么会少了张柏芝呢~可能是由于童年的不幸经历，去年生下第三胎的她对于孩子有着非常深的执念。在《康熙来了》节目上，张柏芝曾表示过，即便丈夫有外遇也没关系，只要自己和孩子在一起就好。

在张柏芝看来，生育和孩子是幸福源泉，看着自己的孩子，就会觉得世界很美好。

※ 徐静蕾

有执着于生育的人，自然也有并不热衷这件事的人，才女徐静蕾就曾经在节目中表示，自己已经做了冻卵手术，给自己预备好了一颗“后悔药”。

这当然也是一种个人选择，只不过这选择的背后也需要强大的经济实力支撑。实现了经济独立、拥有了经济自由，生育自由也就不难实现了。

※ 咏梅

相比较前面几位，熟悉咏梅的人可能稍少一些，但是这一点也不影响咏梅的成就。她凭借《天长地久》成为中国内地第一位柏林电影节影后，按照自己的心意和想法，嫁给了一位摇滚歌手。对于生育，她也有着自己独特的看法。

※ 朴树

对于生育这件事，有自己思考的当然不止女明星。一向低调的朴树在2014年时，就曾坦言过自己不打算生育。

每个人的经历、情况和三观都不尽相同，因此有着完全不同的生育观也是很正常的。

无论是天生就喜欢孩子，还是顺其自然，或是不要孩子，都是一种个人选择。

希望每个人都能遵循自己的本心，希望每个来到世上的孩子都能被爱。

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