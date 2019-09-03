女子牢内艰难生娃，狱警在外冷眼旁观

据外媒报道，去年7月，美国一名孕妇在狱中突然生产，当时，她在牢房中不停地哭嚎求助，但直至羊水破了，狱警都不愿给予帮助。监控视频被曝光后，狱方立即受到社会各界的强烈抨击。

女囚狱中产子，狱警拒绝帮忙

据了解，这名女子名叫戴安娜，现年26岁，因犯盗窃罪在丹佛一处监狱里服刑。2018年7月，她在即将分娩时向狱警求助，但始终没有得到回应。狱方不同意将戴安娜送往医院生产。

直至戴安娜在监室内破水后，狱警才喊来一男一女两名护士。但护士们到了后并没有立刻帮她生产，而是等到戴安娜自行生下孩子后，才上前将脐带剪断。随后，狱警叫来救护车，将戴安娜和孩子送往医院。

狱方遭猛烈抨击，警方展开内部调查

事发视频在社交媒体上曝光后，狱方遭到社会各界的猛烈炮轰。戴安娜伤心地表示，分娩前一小时就已经通知了狱警，甚至在破羊水时再次求助，但始终无人帮忙。她这样说道：“当时我感到很无助，不知如何是好。我看到护士就在外面，而我却一个人在他们面前自己生下了孩子，没有同情心真是件恐怖的事！”律师表示，狱方拒绝送戴安娜去医院生产的理由是“手续不方便”。

警方发言人表示，目前已展开内部调查，同时需查清戴安娜分娩前经历了什么。监狱拥有完备的医疗服务，所有犯人都有权享受。目前，监狱已经修改了相关制度，如果犯人发生紧急情况，必须马上呼叫救护车送医。

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