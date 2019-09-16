3岁小男孩坐地铁红爆网络，孩子的表现尽显高教养！

在不少大城市里，地铁已经成为大家出行的首选方案之一，不仅低碳环保还没有堵车烦恼。然而地铁有万般好，唯有一个缺点，就是人多，更怕的是车厢里有个熊孩子，而且一旦碰到就不得安宁，一会要喝水、一会要站起来，而且动不动就大哭大闹。当然地铁里也有乖巧的孩子，今天的主角就非常有教养。

前些日子，一个3岁小男孩端坐的样子意外走红，先来看一张照片：

那么小小的一只，不多占座位端端正正的坐着，小手放在膝盖上，紧紧地靠着妈妈。而身边妈妈在看手机没有理他，宝宝还是很安静，没有很吵或者乱动，一直都乖乖地靠着妈妈。

想必大家看到这个小男孩，都被他可爱的样子萌到了，并且也希望自己孩子也可以如此有教养。那么作为孩子的第一任老师，爸爸妈妈们该如何教育好孩子呢？

教养就如同一个人的气质和风格，而在生活中有教养的人总是让别人如沐春风，社会竞争力也会比较高。而想要孩子有教养，家长们就要先树立正面形象，通过自己的言行去影响孩子。除此以外，还要教会孩子下面这几件事：

1.控制情绪

一个情绪化的孩子，往往无法控制自己的情绪，于是在遇到冲突的时候，他们会发脾气、打人，这种情绪爆发在公共场合，就是所谓的没教养。所以在生活中，要教会孩子控制自己的情绪，遇到问题、矛盾的时候，要先冷静下来，然后用平和的心态和对方理论并且得到解决方案。

2.要懂礼貌

礼貌其实是一种友善，会让身边的人非常舒服，而懂得礼貌的孩子往往更尊重他人和环境，包容性很强。其实礼貌涵盖的层面非常广泛，比如主动和人打招呼、公共场合不大声喧哗、常说“请、谢谢”等等。而想要孩子懂礼貌，家长们就要做好榜样，多说好话、行为得体，这样才能在潜移默化中，让孩子成为一个有礼貌的人。

3.有责任感

生活中，越是有责任感的人，越是有更多的机遇。责任感是人们对自己的要求，一个有责任感的人自律性更强，他们知道在什么场合做什么样的事情。所以如果孩子有了责任感，那么他们就知道在公共场合不能做过分的事情，要照顾到别人的感受；而一旦孩子具备这样的品质，那么他未来的机会也会更多一些。

4.要诚实

不少人觉得不诚实就是不撒谎、不偷东西、不作弊，但其实他还有更深远的含义，就是敢于面对错误并且勇敢承担。孩子犯错是很正常的事情，重要的是他们能否诚实面对，并且解决问题。当孩子犯错的时候，要及时提问：“为什么要这么做？”并且让他们知道这么做错误的原因以及正确的做法，而不是让孩子因为担心责骂而撒谎。

5.学会分享

爸爸妈妈们应该从小让孩子学会分享，这是他们未来社交非常重要的一项技能。试想一下，未来孩子上幼儿园，所处的环境都是大家共有的，如果在这种情形下，孩子不懂得和其他小朋友分享空间和玩具，那么必然会成为不受欢迎的人，孩子自己也会郁郁寡欢。生活中，永远是懂得分享的人更受欢迎，同时也拥有更多而快乐。

6.注重细节

老话说细节决定成败，一个人能否取得良好的成就，取决于他能不能做好那些再平凡不过的小事。当孩子总是能把不起眼的小事做好，就表示他们的心思非常细腻，知道注重细节，而这类孩子在做大事情上也不会因为一些小错误而崩盘。生活中每当孩子完成一件事情，不妨提醒他们回顾一下整个过程，看看是否所有细节都注意到，这样就能培养他们注重细节的习惯，避免不必要的闪失。

其实有不少网友提出照片里的妈妈在玩手机，觉得这个行为很不好。但是我觉得，大家就不要太苛刻，毕竟带孩子出门真的很累，在确保孩子安全、安静的情况下，适当放松一下无可厚非，大家就不要揪着这件事不放。小编也坚信，能把孩子教育的这么有教养，这位妈妈平常也付出了很多努力~

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