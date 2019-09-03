小孩白天不咳晚上咳嗽厉害怎么办？这些好建议请查收

夏秋交替之时，有些体质较差的孩子因温差变大，容易受凉感冒，出现咳嗽的症状。白天孩子活动较多，不适症状表现得不明显，可到了晚上咳嗽就变得很厉害，严重时还会影响睡眠。那么，小孩白天不咳晚上咳嗽厉害怎么办？

小孩晚上咳嗽厉害怎么办？

大家首先要做的是，带孩子去医院就诊明确病因。当小孩咳嗽剧烈时，应让他身体保持前倾。孩子因剧烈咳嗽感到不舒服时，让他前倾靠在桌子上，然后大人用手帮他支撑后背。孩子卧床休息时，多垫一个枕头抬高头部，能避免剧烈咳嗽。另外，小孩晚上咳嗽厉害，大家帮他拍背可缓解症状。

大家还可以给孩子吃冰糖雪梨。冰糖雪梨具有生津养胃、润肺滋阴的作用，可缓解慢性咽炎、百日咳、慢性支气管炎等病。做法是：准备两只梨，一袋冰糖。把梨切成小块，锅中倒入适量清水烧至冒出气泡，然后放入冰糖。用小火加热，放入梨块后慢炖。炖20分钟即可出锅，放凉后给孩子吃。每天早晚各让孩子吃一次。

小孩晚上咳嗽厉害，饮食上要多注意

小孩晚上咳嗽厉害，大家在饮食上要注意以下几点：

1.饭菜不要过咸

孩子吃太咸的食物，容易引发咳嗽或者让咳嗽更严重。

2.不要吃橘子

有的父母认为橘子能化痰止咳，就让孩子多吃。其实具有止咳作用是橘子皮，而不是里面的果肉，多吃橘肉则会生热聚痰，而一般人是不会吃橘子皮的。

3.不要吃酸甜食品

酸味食品容易敛痰，导致痰液很难排出，加重咳嗽，延长病程。孩子咳嗽严重时，不建议吃葡萄、苹果、香蕉等酸甜水果，另外甜食也容易生内热，不利于消除炎症。

4.不要吃鱼腥虾蟹

大家都知道，孩子咳嗽时不能吃“发物”，而鱼虾等发物对风热咳嗽的影响尤为明显，孩子吃了后会咳得更厉害，其主要原因是呼吸道被腥味刺激和蛋白过敏。如果孩子对蛋、鱼过敏，就更要注意，特别是带鱼、白鲢。

5.不要吃味甘厚味的食物

在日常生活中，若是总吃肥甘厚味的食品会生成内热，使咳嗽变重，而且痰多粘稠，很难排出体外。

如果是患有哮喘的孩子，多吃此类食物还有可能会痰热互结，影响呼吸道通畅，症状加重。另外，孩子咳嗽期间不宜多吃油炸食物。患病期间，孩子肠胃功能较差，多吃油炸食物不但会增加肠胃负担，而且助热、助湿、生痰，让身体更难康复。

6.不吃寒凉食物

中医认为，身体受寒后吃冰凉之物，可造成肺部损伤。而咳嗽大多是肺部炎症引起的肺气上逆、肺气不宣造成的。孩子咳嗽期间吃寒凉食物，易致肺气闭塞，加重病情，不利于身体恢复。另外，孩子咳嗽时易生痰，痰液多少与脾脏有关。多吃寒凉食品有可能会损伤脾胃，使得脾脏功能变差，聚湿生痰。

小孩白天不咳晚上咳嗽厉害怎么办？相信以上的方法能够帮到各位宝爸宝妈~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)