你以为孩子都讨厌开学？其实……

孩子终于开学啦！一想到孩子开学了，不少爸爸妈妈的心情是十分雀跃的~

在我们的观念中，孩子们应该是最喜欢最期待暑假的了，毕竟一到暑假就可以放飞自我，不用去上课了。不过，那都是从前了……现在孩子们的暑假，过得比上学还辛苦，以至于不少孩子也忍不住感慨：终于开学了！

何谓“中国式暑假”？

前不久，小编get了一个新词“中国式暑假”。

万能的度娘给“中国式暑假”下了定义：中国的孩子放暑假后，日常生活中总逃离不了三大件项目，上辅导班（或兴趣班），在家打游戏看电视，写作业。

不光光是暑假，根据中国儿童中心和社会科学文献出版社联合发布的《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》数据来看，我国儿童参与课外班已经日常化，课外班早已成为大部分孩子的课外生活重要组成部分，其中44%的家长和学生认为参与课外班目的是“提高成绩”。不难想到，在平日里课外班已经如此频繁，暑假中更是会如同一座大山压在孩子们的肩上，让他们透不过气来。

除去为了提高成绩而参与的补习班，暑假中还有各种各样的兴趣班在迎接着孩子们。利用假期培养孩子的兴趣爱好本没有错，但有些家长也未免安排的太过紧凑了。杭州一位妈妈给女儿报了8个兴趣班，再加上补习班，孩子简直是从周一到周日被安排的明明白白、满满当当，根本没有休息的时间。

在如此高压之下，身心俱疲的孩子别说发现自己的天赋，能够不因为逆反心理而讨厌这些课程就已经很不错了，其结果也只能是钱花了孩子却什么也没学到，人财两空。

各式各样的“班”早已充斥着孩子们的暑假，让孩子们的假期无比辛苦，让孩子们发自内心地希望早点开学。

孩子放暑假，累坏家长

深感暑假之累的不只是孩子，还有家长。记得之前有篇刷爆网络的文章，就倾诉了自己月薪三万却撑不起孩子一个暑假的烦恼。

孩子们的补习班、兴趣班都价格不菲，来自北京的吴妈妈给孩子报了钢琴、游泳、网球、英语和作业辅导班，加起来每个月开支超过了9000，占了夫妻俩收入的1/3。这还不包括游学的费用，为了让孩子开阔眼界、学习知识，也为了开学后让孩子和其他同学有共同话题，不少家长都选择暑假里让孩子报名去游学。比较便宜的亚洲国家游学，六七天也需要一万左右，而像美国、加拿大等英语国家的游学费用则是两万起步，并且是不包含机票的。粗略计算下来，的确是超过三万，难怪家长们纷纷感慨，孩子就是碎钞机啊！

还有一些家庭，父母也忙，假期里腾不出时间来接送孩子上辅导班、兴趣班，于是这项重责就落到了爷爷奶奶、外公外婆的身上。不仅要一天好几个班的接送奔波，还要督促孩子完成作业，有些家长还会给孩子列好计划，详细到每天看几页课外书、背几个单词，这些计划的落实情况都需要老人来负责，弄得不少老人都觉得自己压力大、很焦虑。

网友：怀念以前的暑假

看到孩子和家长们都被暑假压得喘不过气，不少网友都表达了自己的感受，分享了自己的看法。

80后的泡泡糖：我记得我上学的时候，每天几乎没有什么作业，在完成老师布置的作业后，到处串门，和小伙伴们玩耍，我觉得现在孩子的压力真的太大了。

凌十八：今年初三，学校是市重点，要准备自招预录。为了这几场考试暑假疯狂补课，平均一天600，整个暑假50天的课，一共30000左右。我一年的学费都没那么多。

蛋蛋后的小少年：每天不是在写作业就是在写作业的路上。

如此高强度的学习，真的能换回想象中的功成名就吗？我们不知道。

但是每个孩子的童年都只有一次，我们不希望在孩子的幼时记忆里，只有无止尽的补习班、兴趣班，只有数不清的劳累和疲惫，或许，让孩子健康快乐地成长才是家长应该追求的目标。

现在竞争强，压力大，但孩子的人生除了成绩之外，应该还有更多可以关注的地方，如何待人接物、如何认清自己、学会劳逸结合……生活不止是一场场考试而已。

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