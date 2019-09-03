“月子病”到底因哪般？想坐好月子你需要注意这些

月子怎么坐？“不能洗头、洗澡，不能吹风，必须卧床休息……”这种“善意”的提醒经常出现在老一辈们的嘴里。可殊不知，这简直是关于“月子病”最深的坑。那么，到底什么是“月子病”，到底怎么坐月子才对呢？

传统说法是：没有坐好月子就容易得月子病，而月子病治不好，要伴随一辈子。神马?这也太恐怖了!事实上，很多流传下来的所谓的“月子病”，其实只是一种症状而已，并不是疾病。

· 眼睛不适

都说在月子期间不要看手机看电脑，有的甚至说电视也不能看，因为会造成眼疾。其实这种流传下来的禁忌完全没有科学依据，毕竟老祖宗那个年代，还没有手机电脑呢！

不管是不是在月子中，长期盯着屏幕，眼睛都会有不适感。如果由此会造成眼疾，那么是不是在月子中，都是一样的。

不过产妇们还是要注意用眼卫生，适当用眼，以免给自己带来更多的困扰。

· 手臂不适

很多孕妈和产妇都有手臂不适的情况，其实这是一种正常的生理变化：孕期时，准妈妈们逐渐增大的子宫会引起脊椎前凸，出现颈部前伸、肩胛骨下垂等各种情况，这样一来就可能牵扯到会尺神经和正中神经，从而造成手臂不适。而这和冷水洗手什么的毫无关系。

一般来说，产褥期结束，身体的各个系统都会逐渐恢复正常，这种不适感就会慢慢消失，并且也不会有后遗症。

不过还有不少产妇反应：为什么自己产后很久了手臂还是一样疼呢?

其实这和坐月子完全没关系！是因为很多新妈在产前没有积极锻炼，手臂力量薄弱，产后需要喂奶、抱娃，手臂负荷大，所以才会一直有不适的情况。

· 腰酸背痛

很多新妈都会遇到产后腰痛的问题，不少人都误以为是因为自己月子没坐好留下的“病根”。其实不然，腰痛这种不适只是一种症状而已，是孕产期身体运动系统正常的变化。新妈在生产后需要照顾宝宝，运动量要比孕期大的多，加之可能有些姿势不当，使得腰部受损，就跟常干重活的人容易腰不好是一个道理。

遇到这种情况，新妈们只要在孕期和产后注意保护腰部，合理养护，不适就会缓解很多，比如准备一个尿布台，避免经常弯腰换尿布；长时间坐着时用枕头垫在腰部；采用蹲下的姿势捡东西，而不是弯腰等等。

既然那些所谓的“月子病”并不是疾病，那么真正需要大家注意的“月子病”有哪些呢？

· 产褥感染

它是造成孕产妇死亡的四大原因之一，指的是生产前后生殖道遭到病原体入侵而导致的局部或者全身感染。

引起产褥感染的原因有很多，比如营养不良、产程延长、产前产后出血、孕期免疫力和抵抗力降低、胎膜早破、多次宫颈检查等等。也就是说除了本身的内源性条件，还有外源性病菌入侵，都会致使病菌繁殖，从而诱发局部或全身感染。

产褥感染的主要表现为发热、疼痛和恶露异常，一旦出现这些情况应立即去医院就诊，医生会根据病原体培养和药敏试验结果开合适的抗生素进行抗感染治疗。

· 乳腺炎

哺乳期遇到乳腺炎可真的是疼煞人也。急性乳腺炎的症状非常明显：红肿、发热、疼痛，如果这时候谁敢碰一下，绝对是要拼命的节奏。

一般来说，乳房部位的皮肤出现发红发热，甚至全身发热，大多是由于乳头破裂、细菌侵入、乳汁淤积等原因造成的。一旦出现这样的情况，要尽快去医院医治，避免发展为脓肿，不然会更加棘手。

· 产后尿潴留

这是一种很常见的产后并发症，多是由于以下三个原因造成：

1.怀孕时，逐渐增大的子宫会压迫膀胱，等到生产后，膀胱突然没有了压迫，就可能会导致过度充盈。

2.由于害怕顺产侧切、剖宫伤口、产后宫缩等各种疼痛，产妇不敢用力小便，造成尿潴留。

3.有些产妇在产后需要躺着排尿，由于不适应，会有排尿困难的情况出现，从而出现尿潴留。

对于产妇来说，特别是顺产的产妇，通常要求在产后的2-4小时能尽快排尿，如果出现排尿量少或者小便困难的情况，就需要考虑产后尿潴留的可能性。这个时候，医生会给予导尿或者打针处理，帮助产妇的膀胱收缩，促进它的功能恢复。

因此，新妈妈们要记住，产后一定要多喝水，勤排尿，如果医生建议插尿管不要排斥。

· 产褥中暑

老观念认为，月子期间应该捂，不仅要关好门窗不能受风，还要盖厚被子、包头巾等等。事实上，这些陋习都有可能让产妇患上产褥中暑。

产褥中暑在初期表现为：胸闷、四肢无力、口渴、多汗、恶心等，之后会出现发热症状。

想要预防产褥中暑，就要做到：摈弃陋习、保持室内通风、穿着宽松透气衣物、避免温度过高等等。只要避免感冒，产妇完全可以洗头洗澡甚至吹空调。

· 晚期产后出血

产后出血指的是在产后24小时内的出血，而晚期产后出血则不一样，它指的是在产褥期内发生的大量出血，一般出现在产后1-2周左右。

造成晚期产后出血的原因有很多，最常见的有剖腹产切口开裂、胎盘胎膜残留、子宫胎盘附着面复旧不全等等。一般来说，这种情况的出血量会比较多，和恶露有明显区别。所以，一旦出现这种和恶露不一致的阴道出血，则应及时去医院就诊。

想要远离“月子病”，那么大家在坐月子时应留意以下事项：

1. 少吃多餐、荤素搭配。尤其是在产后的头两三天内，要多吃些易消化的食物，尽量避免食用辛辣刺激的食物。

2. 注意个人卫生。在身体允许的情况下，顺产妈妈们出院后就可以洗澡啦~而剖腹产的妈妈们等伤口愈合了也可以洗澡，只不过要淋浴，避免坐浴，以防阴道感染。

3. 注意休息，不要过度劳累，也尽量避免提拿重物。

4. 刚生产完的产妇应暂时避免亲友探视，每天要保持室内空气流通。

5. 注意保暖，但不能捂，尽量以自己身体觉得舒适为主。一旦出汗了，要及时擦洗并更换衣物。

6. 要适当进行产后活动，有利于产后恢复。长时间卧床容易造成腰酸背痛、肠胀气、甚至产后抑郁等等。

7. 月子期间要合理用眼，书本、手机、电脑、电视都可以看，只要不觉得眼睛疲劳即可。

8. 避免性生活。

Tips：月子坐多久合适?

有很多新妈妈们都很疑惑，月子到底坐多久合适？太长太无聊，太短怕不够身体恢复。现代医学表明，产后子宫缩回到孕前大小，以及身体其它器官的恢复，一般需要6周的时间。所谓的“坐月子”就是代表了这42天的产褥期。

但，新妈们不必拘泥于具体的天数，日常生活中，只要注意以上的八点要求，平时想出门就可以出去走走，没有什么大碍。不过需要记住的是，在产后42天，别忘了及时去医院做复查，了解自己产后身体的恢复情况，这很重要哦~

希望通过本篇文章的科普，有更多的新妈能够跳出传统陈旧的“月子病”深坑，真正了解什么才是“月子病”，以及如何才能坐好月子。相信，每位新妈都能够健健康康的迎来自己的宝宝并且能够快快恢复，变身辣妈！

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