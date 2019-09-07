家有千金，说话就要当点心！

孩子都是敏感的，他们会通过家长的言语、动作、神态来揣测父母的心情及对自己的看法，伴随着孩子长大，父母的一言一行都会影响到孩子，可能几句言语就会毁了他们的未来。比如下面3句话请家长务必不要说，以免让女儿在阴影中度过半辈子。

1.女儿总是要嫁出去的，本就是个赔钱货

大部分有女孩的父母都会有这样的顾虑：无论跟女儿多么亲，最后女儿还是要结婚。俗话说嫁出去的女儿泼出去的水，但其实在目前的社会条件下，这种思想完全没理由产生。

当下婚后二人平等，并且跟双方父母交流频繁，尽的孝心也相同，并不是嫁出去的女孩就跟家里毫无联系了。再换句话说，女孩更心思缜密，做事细心，“小棉袄”带来的温暖是“皮夹克”无法替代的。

父母若是经常在孩子面前说出这样的话，亲子之间容易产生疏远隔阂。再加上女孩本就心思敏感，语言带来的心理压力，会让孩子觉得自己是家庭的负担。

2.女孩子跟男孩子不一样，学那么多么用，照顾家就行了

有的父母还保持着老一套的思想，固执的认为女孩子学那么多没用，又不是男孩子，只要老老实实照顾家庭，相夫教子就行了。现在的社会早就已经发生天翻地覆的变化，追求男女平等，女子的社会地位在逐步提升。

若父母经常冒出这样的话，不仅直接打击了女儿的自信心，更会泯灭她的天赋与才能。那些学识广博、有素养、充满个人魅力的女孩子，往往都能收获一份安稳美好的婚姻，渡过一段成功的人生。

家长不希望女孩吃苦，但也不意味着让她一生庸庸无为，若自家的物质基础优越暂且不谈。家长一味地强调男女差异，批评孩子的不足，无疑是害了孩子，哪还能做父母呢？

3.姐姐理应让着弟弟

现在政府普及了二胎政策，家长要照顾两个孩子可不是件容易的事，很容易出现溺爱二宝的情况。若是“姐弟模式”，家长在对待孩子上更会有明显的重男轻女错误思想。

在二胎家庭中，大宝通常更懂事，照顾让着二宝。但若父母言行明显偏心，用两幅面孔对待孩子，毁掉的是两个孩子的未来。姐姐将会变得沉默孤僻，弟弟则会在溺爱中长大。

家长对姐弟而采取不同的教育态度与原则，明显的带有性别歧视，本就是对女孩子是不公平的。再加上对二胎溺爱，对女孩子身心造成的伤害是无法估摸的，不夸张的说，她会惦记一辈子。

无论男孩、女孩都需要家长的疼爱。做家长的要时时刻刻注意自己的言行，用耐心呵护孩子的成长。与孩子相处是一门技巧，学会顾及对方的感受，请勿“恶语相对”。

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