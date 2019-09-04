孩子玩具竟成“夺命杀手”，4类玩具快弃掉！

现在孩子们的玩具琳琅满目，花样繁多，安全的玩具孩子玩的舒心，家长看的安心，但若安全质量无法保证，出了危险，可就得不偿失了。不少学校附近的小卖部中，出现了一种叫“水晶泥”的玩具，色彩鲜艳，QQ弹弹，能够随意捏制造型，深受孩子们的欢迎，但你知道吗？有些水晶泥是用有毒的硼砂制作而成的，甚至是“三无产品”。

曾经有孩子玩着水晶泥，突发呕吐，送进医院诊治，原因竟是中毒。硼砂是一种含有无色晶体的白色粉末，多用于工业，容易被人体吸收，孩子本就抵抗力薄弱，很容易造成积蓄性中毒。

这四类玩具家长要认清，赶快扔掉：

1.尖利，有棱角的玩具

孩子们喜欢到处跑闹，手里拿着玩具很容易发生事故。跑闹中，容易跌跤碰伤，要是还拿着尖锐的玩具，很容易就扎伤自己，擦到皮肤，形成挫伤。家长要时时刻刻记得，意外发生后的疤痕和伤痛会跟着孩子一生，到时候后悔都来不及。

2.有绳子的玩具

孩子玩附有绳子一类的玩具时，家长必须要格外注意。孩子还小，尚未形成安全意识，很容易被绳子缠住身体，不能自己解决。若缠住时间较长，会造成被缠部位淤血坏死，要是缠绕到脖子，更会导致呼吸道堵塞，造成窒息。

3.小玩意，小部件

孩子特别喜欢把玩具往嘴里塞，特别是小宝宝们，对身边事物抱有极大的好奇心，他们容易把玩具当成食物，若不慎吞下，会引起窒息；还有的孩子“古灵精怪”，喜欢把小玩意往鼻子耳朵里塞，要是真的硬塞进去，难以被发现，后果将不堪设想。

4.气球

现在流行一种网红气球，外面缠着小彩灯，令孩子们爱不释手，深受青睐。有的商家为了让气球能够飘于空中，在里面注入氢气，易燃易爆，遇到明火，极易引发火灾或爆炸，危险至极。

家长们可以看看家里玩具，有以上几类应尽快扔掉，排除隐患。在给孩子购置玩具时，慎重小心，考虑周全。买玩具本就出于家长对孩子的爱，别成了伤害孩子的武器。

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