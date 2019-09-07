女性只会在产后出现抑郁？你怕是对抑郁有什么误解

许多母亲在孩子的青年时期仍然有抑郁症状，这可能对孩子的成长产生持久的影响。

大量关于产后抑郁症的研究都集中在新妈妈面临的困难上，对成人抑郁症的研究主要集中在个体上。然而，对于有六个月以上孩子的母亲的抑郁症的讨论较少，其实这种现象非常普遍。在任何一年中，至少有12％的女性（其中许多是母亲）患有抑郁症状。

“任何人都可能感到沮丧”耶鲁大学医学院发育行为学儿科副教授、首席研究员Carol Weitzman说，“但是，当一个成年人照顾孩子时，抑郁症会对孩子产生巨大而持久的影响，因此产后抑郁影响非常大。”

抑郁症的影响

母亲抑郁症不是突然的，而是“产前实际就已经开始了”，哥伦比亚大学邮政公共卫生学院国家贫困儿童中心临时主任Janice Cooper解释说。她认为，无论孩子的年龄如何，“患有抑郁症的妈妈都不能很好地与孩子建立联系。”

许多患有抑郁症的母亲不太可能与孩子积极接触，例如玩耍，阅读或唱歌。她们甚至可能无法管理基本的儿童养育任务，例如例行的身体检查。此外，抑郁的父母往往在养育方面不那么一致。随着症状逐渐减弱，对宝宝的要求可能会发生改变，使宝宝处于不稳定的环境中。所有这些行为都会影响宝宝认知、社交和身体的发育。

在许多情况下，抑郁的母亲对孩子的反应不好时，孩子往往不会对母亲反应良好，从而会增加母亲的担忧、焦虑和全身不适感。随着孩子长大，这种情况会更加糟糕。

抑郁症如何治疗

鉴于母亲抑郁症的高发率及其对母子关系的影响，医生们正在探寻如何更好地诊断和治疗。

在处境不利的家庭中，产妇抑郁症的问题比较严重，而抑郁的母亲不太可能受雇，可能会增加母亲的压力。

在对71名抑郁症的母亲进行的新随机研究中发现，抑郁症是高度可治疗的。专家指出，并非所有母亲都能通过传统的认知行为疗法得到帮助，在某些情况下，最好的解决方案是包括一些联合的亲子疗法——对于一些家庭来说，他们确实需要帮助发展亲子关系，重新联合在一起，与孩子重新联系。

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