宝宝出生后“消失”半小时？原是做这6件事

生产完后，宝妈们都想第一眼见到自己宝宝，但是宝宝通常都会被护士带走，这半小时期间发生了什么，父母全然不知。医院可不会仔细告诉你，家长别担忧，原来是去做这六件事了。

1.剪断脐带

在宝宝刚出生的时候，与母亲之间的脐带还没有剪断，这时护士便会帮忙处理脐带，并进行基础的护理工作。结束后，还要为宝宝仔细检查口鼻，防止还留有在子宫羊水中的剩余物。若没有处理得当，会直接影响宝宝的呼吸情况，甚至有窒息的危险。因此医院需要帮忙排查吸出异物，确保万无一失。

2.清洁身体

新生儿不是一生下来就干净的，他们的身上残留着排泄物和羊水，还有血液。而护士们则会帮宝宝擦拭身体，新生儿敏感，医护人员会小心调试水温。结束后，会记下母亲名字、宝宝性别等记录，为宝宝戴上留有这些信息的标记手环，防止混淆。

3.数据收集

清洁完成后，医院便会为宝宝进行测量，对新生儿的体重和身高进行数据收集，这将是宝宝的第一份重要信息。不仅有助于了解宝宝的基本情况，还方便制作出生证明，然后用被褥裹好宝宝。

4.评价打分

不同的宝宝出生情况也是不一样的。根据医院具体的评分标准对宝宝们进行健康评估，以此来检查新生宝宝是否适应了从子宫到外部环境的转变。得分高的宝宝说明发育良好，得分较低的则会给出解决方案。

5.接种疫苗

有的疫苗需要在24小时内接种，因此医院会直接在产房中为宝宝们进行注射，并且完成后，通知家长去办理疫苗证明，获得的本子要好好保管，在孩子入学等方面，都有着非常重要的作用。

6.采集血液

医院会采集宝宝的血液来检测某些难以发现的遗传疾病，因此所有宝宝在出生后都会被从足跟部采集少量血液进行检测分析，家长不必太担心。每个医院的规定都不一样，有的足月抽血，有的刚出生抽取，家长只要积极配合医院即可。

当这六件事完成后，妈妈终于能见到可爱的宝宝了， 看着干净白嫩的小天使，一切都值了。

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