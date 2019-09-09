爸爸带娃睡觉，宝宝竟悄然离世！要小心SIDS

众所周知，带娃不仅要承包他的日常饮食，还要教会他做人的道理，当然更重要的是注意安全，避免意外发生。以前这些事情都是妈妈一个人来做，真的超级辛苦。所幸随着社会的发展，育儿理念也在更新，不少爸爸慢慢参与其中，给妈妈们缓解了一部分压力。

不过有很多爸爸，在带娃的时候并不仔细，结果导致宝宝出现很多意外，有些甚至要付出生命的代价。近日国外一位叫Sam Hank的爸爸分享了一段让他后悔一生的经历。

爸爸带娃时睡着，宝宝睡梦中死去

其实Sam是个很称职的爸爸，在宝宝出生后就主动承担起大部分育儿任务，每天都是走到哪带到哪。有一天Sam躺在沙发上看电视，不满一个月的宝宝则趴在他的胸口上，并且慢慢睡着了。

看到宝宝在自己胸口上睡着，Sam也放松了下来，然后迷迷糊糊的也睡着了。等到他悠悠醒来的时候，竟然发现趴在自己胸口上的宝宝竟然没了呼吸。Sam吓傻了，赶紧把宝宝送进了医院，只是为时已晚，宝宝去世了。

有谁能想到，宝宝就趴在自己胸口上睡了一觉，怎么就没了？最后医生诊断，孩子死于SIDS（婴儿猝死综合症）。那么什么是婴儿猝死综合症呢？

这种就是指健康的宝宝在完全健康的情况下突然死亡，大多出现在2周-1岁的孩子身上。发病率一般为1-2‰，其分布是全世界性的，一般半夜至清晨发病为多，几乎所有婴儿猝死综合征的死亡发生在婴儿睡眠中，常见于秋季、冬季和早春时分。

为什么会出现这种情况？

1.环境因素

SIDS患儿通常出现在多产次、母亲未成年、与上次怀孕间隔时间短的家庭中，所以说SIDS发病率和妊娠期健康状况有很大关系；有研究证明，俯卧位睡眠可增加SIDS的危险；此外父母有吸烟的习惯，也会导致宝宝患SIDS概率大幅度提高。

2.大脑缺陷

有越来越多的证明表明，SIDS患儿大多有脑干发育异常的情况，而大脑缺陷的这部分大多是控制睡眠期间的呼吸和苏醒。一般情况下，宝宝能感受到到缺氧、二氧化碳过多的情况，但是当脑部发育异常时，他们就缺乏这种保护机制，无法及时醒来。

3.免疫系统异常

有些宝宝患病是因为免疫系统产生的白细胞和蛋白质的数量高于正常水平，而这种蛋白质会与大脑互动并且改变睡眠期间的心跳和呼吸频率，从而让宝宝陷入深度睡眠，无法醒来。

4.新陈代谢紊乱

有些宝宝患有先天性的新陈代谢紊乱，这也可能提高婴儿猝死综合症的几率。这是因为这类宝宝缺少某种特定的酶，身体可能就无法正确代谢脂肪酸从而产生堆积，而这些物质也会导致呼吸和心脏快速而且致命的崩溃。

5.睡眠过热

宝宝长期睡在太热的环境中，也有死亡风险。美国权威专家称：“日常睡眠时，室温过高、给宝宝盖太多被子、孩子发烧等情况都可能导致身体过热，引发猝死。”

6.喜欢趴睡

宝宝睡眠姿势很重要，俯卧位睡眠极易增加猝死率。这是因为趴着呼吸，容易二次吸入自己呼出的空气，使体内CO2含量过高，含氧量不足，出现供血不足症状。专家建议，父母应帮助宝宝习惯于仰卧位睡眠。需特别注意的是，婴儿不宜接触太软的沙发或床，也不能穿衣过厚，否则会带来呼吸问题，或是导致温度过高，造成供血不足窒息死亡。

SIDS很可怕，该如何预防？

1.少趴着睡

宝宝力气比较小，没法自由翻身，一旦趴着睡就可能遮住口鼻，并且很快出现窒息危险。这里推荐尽量宝宝侧着睡，不仅可以避免口鼻被捂住，还能避免宝宝吐奶时反呛。另外婴儿床不要有太多装饰，更不要摆放毛绒玩具，以免堵住宝宝口鼻。

2.远离二手烟

如果家里有小宝宝，那么家里人最好能戒烟，实在想抽也要注意远离宝宝，以免他们吸入二手烟。

3.不要贪热

就寝时，不宜让宝宝太暖和，被子、毯子尤其不要盖住宝宝头部，口鼻部。若宝宝体温过高不仅容易到导致捂热综合征，还可能增加婴儿窒息猝死的风险。

4.孕期保健

准妈妈在怀孕期间，要注意自己的生活习惯，要多休息、补充营养、勤锻炼、不要抽烟或者不遵医嘱服用药物。

7.远离污染源

宝宝抵抗力比较差，尤其要注意日常卫生，远离污染源。爸爸妈妈和宝宝互动的时候，要注意手部清洁，以免宝宝因为细菌感染而出现肠胃性疾病，而这种疾病也容易诱发SIDS。

总的来说，育儿一刻都不能放松，有时候的一些亲密动作，很可能就导致悲剧。生活从来就不简单，带娃要多用心~

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