印度两兄弟奸杀女童，妈妈竟帮忙弃尸灭证

据英国《每日邮报》报道，近日，印度再度发生奸杀案，一对少年兄弟轮奸一名6岁小女孩后将其残忍杀害，他们的妈妈竟然在事后还帮助弃尸，企图掩盖儿子们的罪行。

少年兄弟轮奸女童，并残忍杀害

据悉，这家案件发生在印度北方邦。8月20日下午，一名6岁小女孩在家门口玩耍时突然不见了踪影。家人报案后到处找寻，于第二天在距住处不到200m的偏僻处找到了她的尸体。经证实，小女孩生前曾遭人性侵。

警方很快就抓获了犯罪嫌疑人，据了解，犯罪嫌疑人是兄弟两人，哥哥15岁弟弟12岁。他们平常以拾荒为生，和从事体力工作的妈妈住在一起。

兄弟俩供称，事发当天，他们看到小女孩一个人玩耍，便起了邪念，用糖果将她骗进屋内，随后实施轮奸。因为担心小女孩回家后告发他们，兄弟俩便残忍地掐死了她。

妈妈协助弃尸，母子三人均被捕

更令人愤怒的是，兄弟俩的妈妈在得知此事后，不但没有劝说儿子们自首，反而帮助他们在深夜无人之际弃尸荒地。目前，警方已将母子三人逮捕，以谋杀、藏匿证据等罪名对他们发起指控，正在等候法院判决。

据了解，印度性侵犯罪高发，尽管政府尝试用法律手段予以打击，但效果不是很理想。据统计，2016年印度共有30000起强奸案，但因为警方重视度不够，再加上证据保存不当，平均只有1/4的人受到了制裁。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)