6步走 赶走“悲秋”坏情绪

对于数以百万计的焦虑患者来说，秋季会引发极度的焦虑、紧张、不安和恐慌。当我们把注意力从漫长、悠闲的夏日转移到繁忙的工作和学习日程时，很多人都会感到压力和焦虑。下面，育姐就给大家分享几个赶走“悲秋”的好方法，各位家长赶紧来试一试，调节好身心吧~

1.午餐时间出去散步

暴露在阳光下是至关重要的，在你的一天中找时间去散步或在户外慢跑，沐浴在阳光中。运动和光线的结合对心情改善有神奇的作用。即使每天坐在窗边15到30分钟也能帮助你增加暴露在阳光下的时间，减少季节变化的影响。

2.在饮食中加入更多的鲑鱼和核桃

秋天是多吃omega-3的时候了，研究表明，它们有助于减轻焦虑。包括野生鲑鱼，虹鳟，核桃，或其他富含omega-3脂肪酸的食物。研究甚至表明鱼油补充剂也有帮助。

3.继续爱好和聚会

夏天充满了聚会、旅行和结识新朋友。所以，当寒冷的天气和短暂的日子突然降临，你突然不像以前那样经常和朋友联系，这种变化会让你有很剧烈的失落。在日历上填满瑜伽的日期，和朋友聚会吧~就像往常一样。

4.冥想

建议每天做10分钟的正念冥想来抚慰你的心灵，要用心体会，要在感到焦虑时运用这些专注的技能。

5.注意自己的想法

我们需要监控导致焦虑的非理性担忧，用更理性的逻辑和现实的思维来取代它们。

例如，如果你对“要做的事”感到非常焦虑，你可能会告诉自己：“我不可能把这些事情都做完。”这通常会导致失败的感觉和对无法掌控事情的焦虑。相反，考虑一下你今天甚至下一个小时能实际完成的事情，这有助于打断焦虑带来的孤注一掷的想法。

6.考虑治疗

如果独自处理“悲秋”太难的话，你可以考虑寻求专业帮助。最好从专门研究焦虑症的心理学家开始。最重要的是，要明白你并不孤单。向朋友、家人或专业人士寻求帮助，这会帮助你学会如何管理和克服在秋天出现的担忧和焦虑。

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