你不知道的商场安全隐患，两孩子一死一伤

在不少家长眼中，商场是一个再熟悉不过的地方，也是一个带孩子的好去处。不仅有各式各样、花花绿绿的商品，不少商场还设有儿童游乐中心，买票或办卡后将孩子送进去玩耍，大人落得轻松自在，孩子也玩得高高兴兴。但是，我们熟悉的商场里面安全隐患也不少，前几天密云法院就通报了这样一起儿童摔伤的案件。

五岁男童，儿童乐园内摔伤

事情发生在一年前。2018年8月，浩浩和姥姥来到了一家儿童乐园，此前浩浩妈妈已经在商场为他办理过会员卡，所以浩浩很开心地在乐园内玩了起来。在玩耍时，浩浩和另一名女孩分别抓住滑轮的左右手柄，将身体悬空垂直，向下降落。但是，在下滑途中，女孩松手落下，失去了平衡的浩浩也随即松手摔下，手臂受伤，确诊为尺桡骨骨折。

其实这起事故是可以被阻止的，儿童乐趣设立了安全提示，并且有要求孩子在玩耍时按顺序滑，不允许两个孩子同时下滑。然而，在儿童乐园附近，却并没有工作人员看管监督，在浩浩做出危险举动时，也并没有工作人员前去提醒和阻止。这是商场方的疏忽之处，如果当时监管力度大一些，制止及时一些，也许就不会发生浩浩骨折的事故了。

当然，浩浩姥姥也是有一定的责任的，孩子年纪小不懂事，在玩耍时会做出一些危险的举动来，而浩浩姥姥身为看护人，却没有及时提醒和阻止浩浩的行为，也是存在过错的。所以最后在责任认定时，商场方承担80%责任，浩浩方承担20%的责任，双方都有责任。

七岁男童，商场入口处压死

发生在商场内的悲剧也不少，还是去年，10月13号，浙江义乌一家商场一楼入口处，就发生了一起悲剧。

一名7岁的男童跟家人一起去商场闲逛，入口处的木雕吸引了他。趁着家人不注意，调皮的男童攀爬上了木雕，却没料到木雕突然倒地，压在了男童身上。被砸之后，男童倒在地上一动不动，左腿弯曲，家长崩溃大哭，男童不幸身亡。

根据目击者的说法，倒地的木雕没有任何保护措施，在男童攀爬时，监护人也没有及时制止。这件事发生后，也引起了网友们的热议。

商场危险多，如何保护儿童？

家长们千万不要以为商场是安全的地方，其实商场内的这些地方都充满了危险，家长一定要注意。

1.商场门

一些商场门采用的是旋转门或玻璃门，对于好奇心重的孩子来说，这里是绝佳的玩耍地点。他们可能会跟着旋转门一起跑，试图推动旋转门，或是将手伸进门缝里试图阻止门的运动，这就可能会造成孩子手被夹伤。而玻璃门，有的孩子可能难以注意到门的存在，撞伤自己，或是在门附近玩耍时，有人突然推门而撞到孩子，这些都是常见的导致孩子受伤的情况。

Tips：在带孩子进出商场时，一定要牢牢牵着孩子。

经过旋转门时，可以将孩子的两只手都握住，不要让孩子乱摸乱跑。

在玻璃门附近，不要让孩子逗留玩耍，及时将孩子带到安全区域。

2.扶梯

自动扶梯是孩子事故的高发地点，因此家长们要格外注意。

Tips：牢牢抓紧孩子，不要让孩子靠在扶梯上，一旦发现孩子跌倒，要迅速将孩子拉起来。

可以让孩子站在自己身侧或前面，方便随时注意孩子的情况。

不要携带婴儿车、遛娃神器乘坐电动扶梯，以免发生意外，建议选择直达电梯。

在乘坐扶梯途中，一定要时刻注意孩子，切不可低头玩手机，粗心大意。

3.货架

商场内分布着大大小小的商店，货架上的商品琳琅满目，很容易吸引孩子和家长的注意。但是带孩子逛商场时，要注意孩子安全，以免货架上的物品坠落对孩子造成伤害。

Tips：易碎品附近的货架，不要让孩子靠近，可以选择将孩子抱起来。

一般货架，只要注意不要让孩子靠的太近即可，以免被砸中。

家长在选购商品时，也不能放松对孩子的注意，要时刻盯紧孩子。

4.超市推车

很多商场内都会有大型超市，家长们喜欢将孩子安置在超市推车内，但如果遇到车轮高低不一、转向不灵活的情况，就极易发生意外。还有些好动的孩子在推车内不安分，也会发生各种安全事故。

Tips：检查超市推车是否设有儿童座椅，没有儿童座椅的推车是不能够让孩子坐的。

检查推车的轮子是否转向灵活，是否高度一致，孩子在座位内有没有什么不舒服的地方。

教导孩子不要乱动，绑好安全带，切不可将孩子一人留在推车内。

家长带孩子在商场内时，一定要保持高度警惕，随时注意孩子的动态，商场也应该做好安全提示，规避风险。在商场和家长的双重保护下，孩子才能安安全全地在商场内自由玩耍。

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