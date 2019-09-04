家有秩序敏感期的磨人宝宝，该肿么办？

很多细心的妈妈会发现这么一个奇怪的现象，宝宝到了2岁左右，会突然摇身变成了一个严格的“小管家”，每天“严格”地维持着家里的秩序：脱下的鞋子必须放在鞋架上、吃饭时要坐固定的座位、穿袜子一定要先穿右脚……一旦秩序被破坏，就会引起他激烈的反抗，甚至大哭大闹。

当宝宝出现这些情况时，有些家长认为宝宝是在无理取闹，事实上这是宝宝的“秩序敏感期”到了。

何为秩序敏感期？

幼儿教育家蒙台梭利发现，儿童具有内部和外部双重秩序感。通常宝宝1岁以后，秩序感会由内向转变为外向，这个时期宝宝对事物的秩序有着近乎苛刻的要求。家中物品的摆放、动作的顺序等如不能达到他们的要求，就会焦虑不安，甚至会有激烈的反应。

那么，家有秩序敏感期的宝宝，家长如何应对呢？

1.创造稳定的教养环境

有些妈妈产假结束重返工作岗位后，宝宝常会交由外婆或奶奶轮流看护。这样频繁变换生活环境，是不利于培养宝宝稳定秩序感的。因此，宝宝出生后在相对稳定的生活环境中成长，更有利于产生稳定的秩序体验。

2.打造整洁有序的家庭环境

家有秩序敏感期的宝宝，整洁有序的家居环境会让他们倍感舒适，家中的物品应摆放有序，使用后也要及时归位。尤其是宝宝的物品，不要随意改变它们的位置。平时，宝宝玩过的玩具和使用过的物品，家长可引导他们自己收拾整理，不仅可以让宝宝获得有序的成长空间，还能帮助他们养成良好的生活习惯。

3.培养良好的生活作息秩序

宝宝天生喜欢有规律的生活，家长可以利用这一点，在平时的生活中帮助宝宝建立合理、科学的生活作息，为以后良好的生活习惯打下基础。

4.理解孩子对秩序的需求

当宝宝认定的秩序遭到破坏时，常会通过哭闹表达不满，家长应理解他们对秩序的强烈需求，耐心解决问题。“重来”是行之有效的解决方法，如果没有办法“重来”时，家长也应耐心和宝宝作出解释。

家有秩序敏感期的宝宝，当他们因为秩序被破坏而“无理取闹”时，家长一定要理解他，并且积极配合和引导他，帮助宝宝平稳度过秩序敏感期~

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