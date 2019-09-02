新手麻麻必做功课：BB脐带怎么护理？

当宝宝还没出生的时候，脐带是胎儿和妈妈“沟通”的纽带，也是从母体获取营养的重要通道。当宝宝出生之后，医生会在靠近宝宝的一端把脐带剪断，让留下的部分结痂脱落。

新生儿脐带如何护理？

不过，别小看这一段“受伤”的脐带，如果没有被好好呵护，很容易招来破伤风、败血症等疾病。在医院时还有医生帮忙，那么回到家以后，新手爸妈该如何正确会理呢？

1.保持脐带部位干燥

脐带残留部分还未脱落之前，都有可能造成细菌感染。但只有保持脐带部位干燥，才能加快愈合速度。建议妈妈在给新生儿洗澡的时候，避免将脐带根部弄湿。如果不慎沾了水，最好先用干净的棉球或棉签擦拭干净。

2.避免衣服或纸尿裤摩擦

新手爸妈在护理宝宝的时候，由于“业务”不熟练，总是不小心碰到脐带处。如果纸尿裤的大小不合格，还会把腰际处和宝宝脐带部位重合。这样宝宝在活动的时候极容易摩擦到脐带根部，出现破皮或出血的情况，不利于伤口愈合。

3.做好清洁护理工作

做好脐带部位的清洁工作，可以减少细菌沾染和繁殖。新手爸妈在护理宝宝的时候，要时常观察脐带结扎处是否有松动，或者出现渗液等异常情况，并做好清洁消毒工作。

注意，不要在脐带周围使用爽身粉、沐浴露、润肤油等，避免交叉感染。当然，如果出现红肿、化脓、脐息肉芽或者异味等现象，家长要及时带宝宝就医。

残余脐带什么时候脱落？

正常情况下，残余的脐带会在宝宝出生24-48小时开始干瘪，7-10天的时候自然脱落。当然，也有些宝宝愈合的比较慢，但一般也会在14天左右脱落，然后自动愈合。

新生儿脐带在愈合的过程中，脐带残端会逐渐变硬、变黑，有时还会出现少量清亮的液体。这些都是比较正常的现象，只要注意清洁消毒即可。

新生儿脐带出血怎么办？

因为脐带面是一个血管创面，当脐带脱落的时候还没完全愈合，所以根部的伤口看起来会比较潮湿、发红，甚至渗出一点点血水。

如果是这种情况下的出血，并没有红肿或发脓等异常现象，家长不必惊慌。建议用75%的酒精棉签清洁脐窝处，擦拭的时候同时轻轻旋转棉签，有助于稀释清理分泌物。风干后盖上消毒纱布，保持脐部透气干爽，避免来回摩擦。每天进行1-2次，坚持3-5天便可恢复。

很多新手爸妈看到宝宝还没愈合的脐带，总觉得护理起来很麻烦。其实只要保持干爽，做好清洁和消毒工作，几乎都会自然脱落的。

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