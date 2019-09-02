几步走，轻松培养社交小达人

我们都知道，社交能力好的人在很多方面都占有优势，更容易获得别人的认可。因此，不少父母都非常注重孩子社交能力的培养。

今天我们就来和大家讲一讲，到底应该如何让孩子拥有强大的社交能力。其实，这并没有家长们想象中那么难：

1.注重宝宝性格的养成

社交能力强的孩子，通常拥有自信开朗、团结友爱的性格。而这些性格的养成，与家庭氛围息息相关。如果家长能够做到平等对待孩子，为其创造温馨和谐的家庭环境，不过分宠溺或苛待孩子，那么就可以帮助其养成良好的性格。

2.教会孩子控制情绪

懂得自我控制情绪的孩子，更易受到长辈和小伙伴的喜欢。父母要教会孩子，该如何正确地表达情感、控制情绪。例如当被人抢了玩具，应该用语言来表达不满，而不是大喊大叫甚至是动手。另外，还要教会孩子换位思考，理解和考虑别人的心情，这样能够让宝宝说话做事更具有分寸感。

3.做好孩子的榜样

父母是孩子的启蒙老师，言行举止潜移默化中会影响宝宝。因此，家长平时要注意自己的言行举止，待人接物要有礼有节，遇到问题也能保持乐观积极的情绪去面对。另外，还要尊重孩子，听取他的意见。这样一来，孩子能够从父母的身上学习到尊重他人、积极处理问题等良好的社交习惯。

4.为孩子创造社交机会

游戏可以帮助锻炼宝宝的社交能力，帮助他们学会融入集体。家长要多带孩子出门，如果有条件，可以在家中设置专门的游戏场地，邀请小伙伴一起来玩，教会宝宝如何接待朋友，以及如何与他人分享玩具、零食等。如果过程中发生孩子解决不了矛盾，家长要及时帮忙调节，告诉宝宝要谦让友爱以及其他一些做人的道理。

5.正确评价宝宝

有些宝宝表面看起来大大咧咧的，其实非常敏感，很在意大人对他的评价。如果家长对孩子的社交行为总是做出负面评价，例如“你怎么这么胆小”“你太害羞了”之类的，无形中会打击孩子的自信心，影响社交能力的发展。

6.了解孩子在学校的情况

在家中，家长可能不会发现孩子社交能力有问题。但是等宝宝上了幼儿园，这些问题会逐渐表露出来。所以家长要多和老师交流，了解孩子在幼儿园中的情况。如果老师反映孩子不够合群，那么可以拜托老师多安排孩子和其他小朋友一起活动，同时要鼓励宝宝积极参与集体活动。

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