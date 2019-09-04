孩子有这4个表现要当心，智力或有问题！

婴幼儿时期是宝宝智力发育的关键期，宝妈要多多上心。如果孩子出现以下四个表现要当心，很可能是智力上出现问题，建议尽快就医干预：

1.宝宝迟迟没有说话

0-3个月宝宝会通过哭来表达需求。8-9个月时，宝宝能说简单的单词，之后就能接触更多的词语。但如果宝宝两岁还不肯开口说话，那很可能说明宝宝智力发育出现异常，宝妈需要提高警惕。

2.动作比较迟钝

宝宝天生好动，喜欢到处看到处摸，听到异响他们会立即寻找声音来源。如果宝妈发现宝宝身体动作不是很灵敏，反应也比较迟钝，那么就需要注意了，因为这有可能是宝宝智力发育迟缓。宝妈可以多训练宝宝，多跟孩子交流，给他们玩益智类的游戏，利用新事物来刺激大脑发育。

3.宝宝异常乖巧

大多数宝宝都好奇心重，对外界事物都充满好奇，他们想要探索世界，精力非常旺盛。如果宝宝比较安静，对于任何事情都没有兴趣，再怎么逗弄都没有回应，这是宝宝智力发育出现问题，建议及时带宝宝去医院检查治疗。

4.宝宝异常贪睡

宝宝刚出生除了吃就是睡，但随着月龄的增加，宝宝每天睡眠时间逐渐减少，醒来时间变长，活动量明显增加。如果宝妈发现，自己的宝宝总是在睡觉，醒来之后也没有精神。这说明宝宝睡眠质量出现问题，这对智力发育也会造成不小的影响，宝妈需要引起重视，有必要的话需要及时带宝宝去医院检查。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)