小家伙走路不稳，总摔跤？这项能力的培养是关键！

身边常有这样的宝宝：走起路来总是摇摇晃晃的，走路时还经常撞到东西，或者被东西稍微绊一下就会摔跤。

宝宝走路不稳，容易摔跤，很多家长都没有太关注这个问题，认为宝宝还小磕磕碰碰很正常，长大就好了。其实这些看似平常的表现，是在向我们传递一个信号：宝宝的平衡感较弱。

平衡感差的表现

研究表明，平衡感发育不良的孩子，容易摔跤、抓握东西不稳、好动不安、脾气暴躁，甚至会影响语言能力和逻辑能力的发育。简言而之，平衡感发育不好，孩子的运动、学习能力都会大打折扣~

趣味亲子游戏，锻炼宝宝平衡感

如果宝宝平衡感较差，家长又该如何帮助培养宝宝的平衡感呢？平时，家长可以带宝宝玩一些趣味的亲子游戏，不仅可以锻炼宝宝平衡感，还可以增强亲子互动，可谓是一举两得。今天育姐就给大家推荐几个锻炼宝宝平衡感的小游戏，一起来看看吧！

1.不倒翁

妈妈坐在床上或垫子上，腿分开，两只手抓住自己的脚腕，将宝宝安置在腿中间，妈妈用手臂把宝宝固定在怀里。然后妈妈一边唱儿歌，一边左右摇晃身体，这个游戏对提升宝宝的平衡感十分有益。

2.金鸡独立

宝宝和妈妈脱掉鞋，相对而站，宝宝将双脚踩在妈妈的双脚上，和妈妈手牵着手。妈妈发号“左”“右”指令，当妈妈喊“左”时，宝宝将左脚抬起，并保持身体平衡。如果宝宝还不能很好地分辨左右，也可以用数字1、2代替。

3.走直线

在家中用胶带粘一条2m*10cm的直线，让宝宝沿着直线行走。刚开始时宝宝可能走不好，可以允许他超出界线，但随着玩耍时间的增加，家长应尽量让宝宝不要越界。这个走直线的游戏，可以很好地锻炼宝宝的平衡能力。

4.踩石头

踩着石头过河，是我们小时候爱玩的游戏。家长们也可以带宝宝在家玩一玩这个游戏。将彩色的纸片剪成圆圆的“石头”，散布在地板上，带宝宝踩着“石头”走到对岸。

刚开始，妈妈可以牵着宝宝一起走，等慢慢熟练了，就可以让宝宝自己独立过“河”了。

平衡感，对于宝宝运动能力以及学习能力的发育都起着至关重要的作用，宝妈们千万不要忽略了！

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