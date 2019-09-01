小家伙出门见啥都要想?get这3招准能“治”好

每次带娃逛街，最头疼的莫过于娃见啥都要买。看到新奇的玩具自然是走不动路了，抱在怀里，非闹着买下不可；好吃的零食也是抓在手里不放，让TA放回去，就开启哭闹攻势，怎么也不肯放手！

“我要买这个，不管，我就要买……”如果哭闹不奏效，立刻升级为躺地打滚，让你瞬间成为全场的焦点。

给TA买吧，可是家里玩具实在太多了；不买吧，看着孩子哭闹也于心不忍。那么，当孩子总要买买买时，家长该如何正确引导呢？其实应对这种情况，妈妈们需要多一点耐心和技巧，不妨尝试用这3招加以引导~

第一招：提前做好约定

有些家长在孩子要买东西时，通常是直接拒绝：“不买，赶紧走！你再不走，我就自己走了，把你一个人扔在这儿！”然后，粗暴地夺下孩子手里的玩具、零食等，将哭闹的孩子抱离现场。

家长的粗暴对待，不仅起不到效果，还会让孩子变得焦虑不安，或对某种物品存有过度的执念。

怎么破？

家长带孩子逛街前应和他订好规矩，比如今天出门不买玩具或者只能买一个玩具，遵守约定的话就可以继续逛街，否则就得立刻回家。

第二招：限制购买次数

超市、商场里的玩具那么多，每一样买下来的话，家里不能成游乐场了。而且每次都无条件地买买买，时间久了，孩子会认为玩具坏了、丢了妈妈自然会给我买，也就不会爱惜自己的玩具。

怎么破？

家长平时规定好购买玩具的价格和次数，和孩子一起列一个玩具愿望清单，并且写下价格，告知每次可以买什么价格的玩具，让孩子自己挑选想买的玩具进行购买。这样能让孩子有一种消费限制，有了次数的限制，他才会更加爱惜自己的玩具。

第三招：引导选择最想要的

如果孩子的愿望清单里，家里已经有很多同款玩具了，是不是也要一一买回来？

怎么破？

家长要告诉孩子，每个月有多少钱可以用来买玩具，想买的这么多，如果都要买只能继续攒钱，或者是先选择一个最喜欢的购买。这样能够引导孩子思考并学会延迟满足，也可以大大减少购买玩具的数量。

此外，家长还可以让孩子通过劳动或者奖励获得，比如帮忙做家务、表现良好等，都可获得玩具奖励。

Get了这些方法，带孩子逛街是不是也没那么头疼了？

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