怀孕前3个月不能说？这些才是禁忌！

生活中，不少家庭遵守着“怀孕先瞒3个月”的传统。原因嘛，当然是怕胎神不高兴。其实，孕早期准妈妈更应该注意的是以下这些事项：

孕早期时，胎宝宝的各个脏器处于分化阶段，药物、病毒、有害物质等很容易对其生长发育产生影响。准妈妈多注意一些准没错。

△ 谨慎用药

作为特殊人群，准妈妈千万不能任性，特别实在用药这方面。要知道，药物有A、B、C、D、E这5个安全等级，级别越高越不能乱用，尤其是致畸药物。

如果生病了有需要，一定要在医生指导下选择择对孕期没有毒副作用的药物。 这里也提醒准妈妈们，身体不适千万别硬抗，情况不对请及时就医。

△ 少吃这些食物

凡是有助兴奋、扩血管作用的食物，准妈妈都最好不要碰，比如酒、咖啡，以防引起先兆流产;生冷食物吃不得，比如生鱼片等半熟肉类、半生熟的鸡蛋;未消毒的乳制品，一旦其含有李斯特菌可致流产;没吃过的食物少尝试，以免过敏，等卸货过了哺乳期再说吧。

当然了，大部分的食物，准妈妈都可以吃，最重要的是“吃得多样，吃得均衡”。所以喽，即便再喜欢某种食物也不要一个劲儿猛吃。一是是因为单一饮食营养不均衡，二是难以确定这种食物是否含有对身体不好的成分。

△ 最好不要同房

虽然“胎神”不是真实存在的，但怀孕前3个月胎儿情况确实还不是很稳定。在这段比较敏感的时期，保险起见，咱们还是悠着点为好。

如果一定要爱爱，那么请注意姿势，最好采取女上男下，避免压迫到肚子，并要轻柔些，万万不可太激情。如果出现肚子疼和阴道流血等情况，应立即停止，不放心的话应及时到正规的医院检查。

△ 不要剧烈活动

孕期适当运动好处多多，但要把握好度。孕早期更是要注意，千万别做剧烈运动，以免动胎气引发流产。如果想多动一动，可以借助一些安全的器械做训练，比如拉力绳、橡皮筋等，还有运动时间不要超过1小时。

这里还想提醒挺孕肚上班的准妈妈们，不要久坐，勤起身(最多2小时)起来稍微活动下。不然，宝宝窝在妈妈的肚子里不舒服可能会抗议哦~

△ 戒烟、拒绝二手烟

如果你是位吸烟人士，那么请及早戒烟。难度肯定不小，但为了宝宝以及你自身的健康，请加油!此外，大家还应注意二手烟，一定要坚定拒绝。

△ 人多的地方少去

有些旁友喜欢凑热闹，哪里有活动去哪儿，比如新店开业、闺蜜搬新家等等。有孕了就不能这么着了。刚装修的地方呢甲醛含量一般比较高，不利于胎儿发育，最好避开。另外，人多也就意味着这个环境的病原体繁杂，准妈妈要是出去一趟被病原体缠上就不好了。

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