药品遭污染，多名幼童体毛疯长成“狼人”

据外媒报道，近日，西班牙有不少于16名孩子因喝了被污染的胃药，患上了多毛症（也叫狼人综合症），脸上长出很多毛发。西班牙有关部门调查后，已将该制药公司生产的药品下架。庆幸的是，孩子们停止服用该药后，症状也逐渐消失。

儿童服药后出现多毛症，药厂被吊销执照

据悉，有16名孩子喝了奥美拉唑（口服胃肠制剂）后，感到身体不适。据调查，这些药物中含有米诺地尔，能够缓解秃发掉发症状，帮助毛发再生。

西班牙药品管理部门已下令，从7月11日开始停止流通涉事药厂的产品。当局从今年7月接到家长举报后，已将第一批涉事药品进行了下架处理，前不久，还吊销了这家制药公司的营业执照。

据相关人士估计，有50批次以上的药品被污染，而污染来源可能是来自印度的供应商。但是当局表示，受污染的药品是儿童配方。成人配方未被污染，大人不用担心服用后会出现多毛症。

多毛症是罕见病，发病几率十亿分之一

据了解，狼人综合症是一种非常罕见的先天疾病，患病原因是先天遗传，但是某些药物和毒品也会导致毛发疯长。另外，未经治疗的身体感染或营养失调也会引发多毛症。

据统计，“狼人综合症”的发病几率只有十亿分之一。

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