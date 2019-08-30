熊孩子的注意力总是不集中？这篇文章能帮你拯救

有的孩子过于好动，坐不住，有一点干扰注意力就会被吸引走，这样会影响到孩子的学习效率。那么面对这样的孩子，家长们怎么做呢？

注重孩子的饮食

好动的孩子体内热量消耗往往比较快，因为活动量大。所以针对这种情况，家长必须注意帮助孩子及时补充能量，同时要防止避免让孩子养成挑食的坏习惯。孩子正处于生长发育的旺盛期，除了能量之外，各种营养的补充也不能缺乏，一旦缺乏某一种营养元素，孩子身体很容易患上某种疾病。

亲子游戏很重要

在生活中，家长要抽出时间来，经常和孩子玩亲子游戏。这会让孩子产生兴奋感，同时还能帮助孩子锻炼专注力。比如和孩子进行词语接龙的游戏，在游戏的过程中孩子会快速转动大脑，去思考问题。玩游戏时家长可以故意出错，让孩子找出问题，这有利于帮助孩子加深记忆力，提升孩子注意力。

不要轻易打断孩子

如果孩子遇到自己喜欢的事情，专注地去研究时，家长千万不要轻易打断，因为一旦打断，孩子很难再集中下去。家长可以适时给孩子提点指导，并且肯定孩子的正确做法。

带孩子参与户外活动

家长应该带孩子经常到户外进行必要的活动，比如说带孩子一起野餐，带孩子到动物园去游览新鲜的事物，这些活动会让孩子变得更加专注，不仅释放了天性，还可以使亲子关系得到增强。

孩子好动注意力差其实还是很好克服的，但是家长要有一定的耐心。相信通过以上的方法，孩子注意力不集中的问题可以有效解决，还会使孩子的智力得到开发，促进身心发展！

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