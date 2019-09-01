吃菠菜能补铁，吃南瓜BB容易长胎记？准妈别轻信！

这段时间，网上流传了一些健康流言，其中关于孕期的这2条流传甚广。各位准妈妈们快来看看，自己又没有中招。

流言：孕期多吃菠菜能补铁

不少准妈妈认为菠菜含铁量高，多吃一些菠菜能补铁。

真相：孕期靠吃菠菜来补铁不靠谱，建议选择富含铁的动物性食品

孕期补充充足的铁，对准妈的健康和胎宝宝的发育都至关重要。但吃菠菜并不是一个好方法。

菠菜的含铁量原没有大家想象中那么高。根据相关测定，其的铁含量在叶菜中仅处于中等水平(2.9m/100g)。而且，它含有的铁并不是咱们人体吸收率高的是血红素铁，而是非血红素铁。也就是说，人体对菠菜里的铁的吸收率很低。

另外，植物性食物往往含有大量抑制铁吸收的植酸、多酚类物质等物质，它们和铁结合会生成植酸铁、草酸铁等，难以被人体消化吸收。据相关研究表明，菠菜中铁的吸收率仅有约1%，你是不是大失所望?所以说，想要靠吃菠菜来补铁太天真。

准妈想要补铁，可以选择动物的肝、心脏、红肉(牛、羊、猪)、动物血等含量相对丰富的食物。这些动物性食品在人体的消化利用率很高，而且也不那么容易受到其他食物的干扰。孕期时，每天可食用100g左右的肉类。而动物肝脏不可多吃，每星期食用2次，每次50g左右即可。除此以外，像浓茶、巧克力等富含单宁的物质影响铁的吸收，补铁期间尽量少饮用。

流言：孕期吃南瓜BB容易长胎记

胡萝卜、南瓜、芹菜等食物易让黑色素沉淀，准妈吃了后会导致宝宝出现胎记。

真相：胎记准妈吃什么没有关系，且已经方法无法预防

这一猜测并没有临床证据支持。孕期时，准妈应摄入重视均衡、全面的营养，一旦缺乏某些营养成分会不利于胎儿发育。不过，即便营养再均衡、全面也并不能阻止胎记出现。

类似这种“少吃易让黑色素沉淀的食物”的说法根本不靠谱。事实上，蔬果缤纷的颜色多是来自于其含有的花青素、胡萝卜素、番茄红素等成分，它们并不会“沉淀”在我们体内，而是有利于身体健康。准妈不仅要吃，还应多吃为了确保摄入足量的量和更多的种类。

至于胎记，多是色素型胎记，这是过多色素细胞集中在某一个部位所致。到目前为止，尚未发现胎记形成的诱因或者风险因素，也没有已知方法可以去预防胎记。

加拿大领先育儿网站about kids health曾对此做过总结：胎记不可预防，那些所谓的“准妈妈吃什么或者做什么导致孩子出现胎记”的流言都不是真的;绝大多数胎记的形成原因都未知;有些胎记是遗传的，但大多数并不是;胎记与分娩时的创伤无关。

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