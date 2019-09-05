7秒没回应BB心里很受伤？专家：错了！

不得不说，这个社会对当妈的苛求太多，以至于很多妈妈力求完美。比如因为听信“7秒没回应婴儿就会心理受伤”，一些宝妈总是战战兢兢。事实上真的如此吗?其实，在大部分情况下你能正确回应孩子的需要，尊重他的探索就表现很不错了。

谣言是这么传的

当妈以后，很多人经常被一些育儿网观点吓到。达妈我曾经就非常相信“7秒没回应婴儿就会心理受伤”这一说法。

当时初为人母，看到一些育儿文章“信誓旦旦”宣称，如果宝宝向妈妈发出某一信号，而妈妈能及时在7秒内给出准确回应，那么太棒了宝宝就不会有受挫感。但如果超过7秒，那么宝宝就会产生受挫感。若是总是如此，那么宝宝就会对妈妈不信赖，减少甚至再也不向妈妈发出信号。

有研究推翻老观念

但事实并非这般。美国里海大学研究婴儿依恋的专家苏珊·S·伍德豪斯已经用研究推翻了这一说法。该研究一共对4.5个月、7个月、9个月和12个月的83名母婴儿进行了观察和评估。具体点说是，通过观察宝宝哭泣时，宝妈是如何进行反应来预测宝宝的依恋水平。

结果发现，若宝妈大部分时间(>5成)能对宝宝的哭泣进行正确回应，宝宝就会知道宝妈令人安心。在伍德豪斯看来，建立安全型依恋的重点应是让宝宝相信自己的哭声可以招来妈妈的关注和安慰，而不是妈妈多快对宝宝的信号进行反应。

另外，在宝宝探索这个世界时，宝妈最好别随意打断，而应让宝宝明白：你需要我，我就在这里，你可以依靠我，那么宝宝的安全型依恋关系就不会被破坏。

由此看来，我们需要重新看待什么是真正的关爱。它并不是父母有多快正确回应孩子的需要，相反只要大家最终做对了就行，不管是在宝宝需要照顾还是探索时。

注意事项

那么，问题来了，哪些事情会影响安全依恋的建立呢?

包括宝宝还没哭闹就把他从怀里放下、不许宝宝哭泣、指责宝宝不乖，以及过度保护宝宝、不允许宝宝探索、随意打断宝宝探索(并不是出于安全需要)，坚持让宝宝按照你的意愿去做某些事等等。如果你经常对宝宝这么做，那么他是没有安全感的。

总而言之，当妈的不必时刻关注宝宝，让自己每一次都以最快的速度正确地回应孩子。宝宝对我们可没那么苛求，只要大多数情况下你能理解和正确回应他的需求就可以了。即便你不能立即做对，只要你在尝试，宝宝就会知道你是爱他的。

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