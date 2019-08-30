老人给的这些育儿建议，千万不要听

我们在带孩子的过程中，最常遇见什么人？

——过来人。

从数据上说我们国家带过孩子的，比上过高中的人多得多。

再加上我们国家又有着乐于助人的传统，所以大家生完孩子，身边总会有些过来人出于好心给予我们很多育儿建议。

但是好的出发点，未必会得到好的结果。过来人的建议未必全都靠谱，比如下面几个。

过来人:

我家孩子1岁识字，3岁读报

其实认字过早对孩子并不好。1-3岁的孩子根本无法理解汉字的含义，只是把字当作一个图形硬记下来。这个时期教孩子认字，除了炫耀，纯属浪费时间。

3岁以下孩子正确的早教方法是锻炼他听和说的能力。多让孩子听听儿歌和故事，看看绘本上的图，帮助他们建立对这个世界的初步了解。

过来人:

医院都是骗钱的，我有一偏方

以下是各类偏方造成的恶果：

老人迷信偏方，40天孙儿扎30多针，全身血流不止

见外孙烫伤，老人信偏方神操作导致病情严重！这得有多疼啊~

鼻炎宝宝心里苦，奶奶好心找偏方竟引发多器官衰竭！

大家还是不要讳疾忌医，正是不断发展的现代医学，才保障了我们的孩子健康成长。靠偏方养孩子可完全不靠谱。

举个例子：

清朝乾隆帝的诸位皇子公主。他们生活水平顶尖，并拥有当世小儿疾病偏方、正方集大成者的太医集团保驾护航，他们的平均寿命数据为：

17位皇子中，6位没有活过3岁，还有1位8岁夭折。

10位公主，4位没有活到5岁。

2008年，我国5岁以下儿童死亡率是1.8% 。太医的偏方都没有医院靠谱啊，所以还是遵医嘱保险一些。

过来人:

宝宝需要吃盐吃油才有力气

过早吃盐会加重孩子的肾脏负担，并会影响孩子钙的吸收，影响发育。

1岁以下孩子不建议吃盐。1-3岁孩子每日盐摄入量建议不超过10g。

淡口味的食物可以减少婴幼儿盐和糖的摄入量，降低儿童期及成人期肥胖、糖尿病、高血压、心血管疾病的风险。

过来人:

不要穿纸尿裤，会得红屁股、O型腿

先说O型腿的问题。

合格的纸尿裤都质地柔软，强度远不能影响到宝宝的骨骼发育。宝宝有些O型腿，是因为当他还是个胎儿的时候，在妈妈肚子里就是蜷缩四肢的姿势，所以出生后一段时间里会出现类似O型腿的情况，这是正常的，后期会慢慢改善。而且纸尿裤穿着在宝宝的髋部位置，根本影响不了O型腿的膝盖部位。

其实相对尿褯子，纸尿裤的普遍吸尿能力更强。而且反复使用的尿褯子也容易滋生细菌，更容易造成宝宝过敏。大家如果把洗尿布的勤快劲，用在给孩子换纸尿裤上，宝宝肯定不容易得红屁股。

那宝宝为何会得红屁股呢，通常是以下4种原因：

1.发生皮肤过敏

宝宝是过敏体质，但大家又给他使用了含有刺激性成分湿巾、清洁液等物品，或者用了化纤成分较多的纸尿裤，就有可能导致小屁屁发生皮肤过敏，进而出现尿布疹。

2.宝宝患有腹泻

宝宝有生理性腹泻或母乳性腹泻，排泄物较多，尿液和粪便中的刺激物质会导致宝宝患上红屁股。

3.小屁屁没有洗干净

不少新手妈咪不怎么会带娃，有的没有及时把宝宝的小屁屁彻底地清洗干净，有的则是过度清洁破坏了皮肤上的天然皮脂保护膜，从而让污垢和细菌乘虚而入，诱发红屁屁。

4.没有及时更换尿布

宝宝新陈代谢旺盛，排泄较快，通常每天小便10到14次。宝宝排泄后，如果没有及时更换尿布，就会使宝宝屁股上的皮肤长时间处在闷热潮湿的环境中，进而患上尿布疹。

有些老人会说：我怎么把你养大的。

其实养活一个孩子很容易，所有小动物都会。但是养好，却是一件要花心思的事情。

就像大家都上过学，但大部分人并不擅长学习，现在让你辅导一个高三学生数学，你敢吗？

而且育儿知识正随着时代的发展，在不断的进化与完善。

图片来自于国家统计局编写的《国际统计年鉴2012》

2008年的婴幼儿死亡率已经比1991年低了3倍以上，每一代妈妈都比上一代把孩子养得更好，大家也不必妄自菲薄。

科学育儿是为了让孩子有更高概率去健康、快乐地成长下去。科学不等于成功，但是更容易成功。

当然我也不是教唆大家完全抵触「过来人」。

经验当然是有很多可取之处，但是如果万事皆盲从经验，我们孩子生病了都还在找神婆……

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