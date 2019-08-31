有宝宝了就要素面朝天？快来看专家怎么说

爱美是女人的天性，但很多女性一有孕就素面朝天。特别是有些高龄头胎准妈妈，一发现有宝宝就不敢用护肤品了。其实啊，大家不用太紧张。

孕期可以护肤吗?

孕期是咱们女性人生中最重要的一个阶段。很多准妈妈都曾疑虑过护肤品、化妆品、美发产品等的安全问题，有不少人还专门就此咨询皮肤科的医生。准妈妈也是正常人呐，同样有享受没的权利。但是同时呢，咱们一定要注意选择合适的产品，并按照正确的方法适量使用。

孕期时，因为体内各种激素的变化，准妈妈们的皮肤往往会出现一些问题，比如出油、干燥、过敏、长斑、毛细血管扩张等等。这个时候，大家更应注重护肤，才能维持健康的皮肤状态。在孕期，护肤的重点应该放在保湿和防晒，祛斑美白这些建议放一放，等生完孩子过了哺乳期再说比较好。

留意个人用品的成分

1.护肤产品

如果孕期时由于激素水平变化长痤疮了，应在医疗机构专业人士指导下使用相关祛痘产品。像维甲酸应警惕。这是一种用于痤疮治疗的成分，属于维生素A类物质。孕期口服维甲酸要不得，以防导致胎儿畸形。

另外，一些外用的祛痘产品含有水杨酸这个成分。如果准妈妈没注意，少量使用含有低浓度水杨酸的护肤品不要太担心。但一定要记住，避免高浓度大面积使用。保险起见，孕期时最好就别用这类面膜、全身护肤按摩膏了。

2.美发产品

现在，市面上的美发产品很多含有苯二氨、氨基酚类化合物、乙醇胺等，孕期大剂量接触有致畸风险。而且这些成分对准妈妈的皮肤和呼吸道也有一定刺激。至于那些号称“有机、植物、纯天然”的染发剂，建议大家也要保持警惕。这些所谓的出天然产品并非完全没有健康隐患。

目前，针对孕期个人用品安全性的临床研究并不是很多，不好给一个“可以”或“不可以”的统一答案。保险起见，准妈妈应选择成分简单的成品，尽量避开可能有危害的成分。还有就是，建议从正规渠道购买正规产品。如果某一产品的来源不确定，或是对它的质量存疑，那么还是别用了。如果一定要找一个简单的方法，那么可以咨询医生寻求安全的可替代品。

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