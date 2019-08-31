职业女性如何更好地背奶？送你几招实用技巧

储奶虽然不是一种必备技能，但对于很多新手妈妈来说却是一项需要学习的新技能。因为产后复工时，你可能面临以下情况：办公室没有母婴室，没有适宜储奶的环境。这些可能在你复工之前，就已经想到了，但真正面对时，却可能会让你手忙脚乱，所以提前做好准备吧！

背奶妈妈需要的东西

1.储奶瓶或储奶袋

2.吸奶器，不管是手动还是电动的

3.防溢乳垫

4.棉柔巾或清洁多余乳汁的棉布

5.冰袋

什么时候开始储奶

千万别指望刚生完宝宝就开始储奶，最初你可能乳汁分泌比较慢，加上宝宝对母乳的需求比较大，所以常常所剩无几，更别提还能存起来了。一般产后需要2-3周时间，这时你的身体为了应对哺乳需求会分泌更多的泌乳素，所以你的乳汁分泌会进入比较旺盛并且稳定的阶段，而且这时你也从生产的疲惫中恢复过来了。一旦你每天的乳汁分泌量比较稳定了，你就可以大概看一下宝宝每天需要多少奶量，多余的就可以挤出来存到冰箱里。

如何正确地储存母乳

在常温条件下，母乳可以保存的时间要比牛奶或者其他富含蛋白质的食物更长。一般阴凉的春秋天或者冬季，室温条件下，3-4个小时是可以的，夏天的话，不要超过1-2个小时。不过一旦母乳经过了冰箱冷藏或者冷冻，母乳拿出来加热后，室温条件下不超过半小时就要吃掉。

那么，到底该如何正确地储存母乳呢？以下小贴士送给你！

1.网上买一些一次性的储奶袋，一般120-180ml的那种就够用了。因为一般宝宝一顿也就吃150ml左右，所以小容量的储奶袋或者储奶桶可以避免浪费。

2.如果你把挤出来的奶存进冰箱，冷藏的话可以24-48小时，冷冻的话可以3-6个月，所以在储奶袋上标记挤出的时间非常必要。很多储奶袋上也有时间标签，供你标记。

3.必须谨记的一点是，只要乳汁被挤出，乳房被清空了就会继续分泌乳汁。但是妈妈可以尽自己所能避免浪费，最大程度让宝宝喝到新鲜的母乳。比如办公室没有冰箱，那么背奶就是个很麻烦的事情。你可以买个小冰箱，暂时用来储奶。想想这辛苦的一切都是为了孩子的健康着想，你就会更有动力了。

4.母乳可以冻多久？一般医生的建议是冷冻-18度以下，可以半年左右。如果冰箱抽屉开的很勤，或者你把母乳袋和冰激凌放在一仓，那么可能时间会短一些，比如3个月左右。但如果单独一个抽屉存放母乳袋，那么时间会比较长。

5.别忘了液体冷冻后会膨胀。所以储奶时，别超过规定的线，给袋子留足够的空间，以免袋子涨破导致浪费。

6.按照挤出的时间，先吃最开始存的母乳，新产出的母乳继续存起来，这样孩子吃到母乳的时间会被延长。

7.如果出门，可以用干冰袋来保持母乳新鲜。

8.千万不要把母乳放在微波炉加热，营养成分会大大流失。可以装一碗热水，把母乳袋放在碗里，直到加热到常温，当然，也可以使用专门的温奶器。

9.母乳冷藏或者冷冻后，脂肪和水分会分层，加热时可以适当摇匀一些。

10.如果母乳已经存放很久了，你也不确定还能不能吃了，你可以在加热后，先倒一点在手腕内侧，尝试下是不是变味了。

11.解冻后的母乳可以继续放在冰箱里，24小时内喝完就可以。

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